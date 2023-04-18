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Украина готовит контрнаступление совместно с США – Пионтковский

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Украина готовит контрнаступление совместно с США – Пионтковский

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Он уверен, что план контрнаступления разрабатывался совместно Милли и Залужным в Германии.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что предстоящая контрнаступательная операция ВСУ готовится совместно США и Украиной.

Об этом Пионтковский сказал в интервью российскому журналисту и правозащитнику Марку Фейгину.

"21 апреля состоится последний перед контрнаступлением "Рамштайн". Подождем эти три дня, там все будет ясно. Утечка данных из Пентагона подчеркнула, что готовящаяся операция это совместная операция США и Украины. Она разрабатывалась два месяца. Прошли так называемые штабные игры в Висбадене (Германия) в штабе Командования армии США в Европе и Африке, на завершающем этапе которых принимали участие первые лица: Марк Милли и генерал Залужный", – говорит эксперт.

Пионтковский уверен, что именно там разрабатывался план операции. По его мнению, Пентагон полностью вовлечен в данную операцию, ее подготовку, обеспечение ресурсами.

"Но цель этой операции — взятие Мариуполя, уничтожение Крымского моста, обстрел дальнобойными ракетами всех российских военных объектов в Крыму. Для этого нужны ракеты ATACMS или ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Мы не знаем, есть ли эти ракеты в Украине, но без этих ракет невозможна операция, которую разрабатывали Милли и Залужный", – отметил политолог.

Также он выразил уверенность, что украинские пилоты, которые сейчас проходят обучение на территории стран-союзниц, после того, как контруступительная операция начнется, обязательно присоединятся к ней на западных истребителях.

Украинское контрнаступление: что известно

В Сети активно обсуждают, что Украина активно готовится к контрнаступлению, которое якобы должно было начаться весной, однако немного задерживается. По словам бывшего советника ОП, сейчас единственным препятствием для контрнаступления являются погодные условия – дожди.

По информации The Washington Post, Украина отложила весеннее контрнаступление.

ТСН.ua собрал подробности, ключевые заявления власти и мнения экспертов о том, могут ли ВСУ перенести весеннее контрнаступление.

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Дата публикации
Просмотры
947
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