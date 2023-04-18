Україна готує контрнаступ спільно зі США – Піонтковський

Він певен, що план контрнаступу розроблявся спільно Міллі і Залужним у Німеччині.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який тривалий час живе у Вашингтоні, вважає, що майбутня контрнаступальна операція ЗСУ готується спільно США та Україною.

Про це Піонтковський сказав в інтерв'ю російському журналістові та правозахиснику Марку Фейгіну.

"21 квітня відбудеться останній перед контрнаступом "Рамштайн". Почекаємо ці три дні, там все буде ясно. Витік даних з Пентагону підкреслив, що операція, яка готується, це спільна операція США і України. Вона розроблялася два місяці. Відбулися так звані штабні ігри у Вісбадені (Німеччина) у штабі Командування армії США в Європі та Африці, на завершальному етапі яких брали участь перші особи: Марк Міллі і генерал Залужний", – каже експерт.

Піонтковський певен, що саме там розроблявся план операції. На його думку, Пентагон повністю залучений у цю операцію, її підготовку, забезпечення ресурсами.

"Але ціль цієї операції – взяття Маріуполя, знищення Кримського моста, обстріл далекобійними ракетами всіх російських військових об'єктів у Криму. Для цього потрібні ракети ATACMS чи ракети повітряного базування Storm Shadow. Ми не знаємо, чи є ці ракети в України, але без цих ракет неможлива операція, яку розробляли Міллі і Залужний", – зазначив політолог.

Також він висловив впевненість, що українські пілоти, які зараз проходять навчання на території країн-союзниць, після того, як контрнступальна операція почнеться, обов'язково приєднаються до неї на західних винищувачах.

Український контрнаступ: що відомо