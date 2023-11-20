Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с Россией – The Hill

По словам экспертов, последние события на фронте показывают, что Украина сохраняет тактическое преимущество, даже если перед ней стоит сложная задача длительной войны против РФ.

Украинские войска, выходившие из тупика, одержали победу, закрепившись на восточном (левом) берегу реки Днепр, и отбросив оккупантов с другого фронта. В то же время армия РФ пытается захватить позиции во время своего наступления на востоке Украины.

Об этом в своей статье пишет издание The Hill.

Авторы материала отмечают, что хотя летнее украинское контрнаступление вызвало надежды на Западе на прорыв, война с тех пор превратилась в жестокую битву в истощение, и ни одна из сторон не достигла реальных успехов. С приближением зимы вряд ли следующие несколько месяцев приведут к неожиданным маневрам на 600-мильном фронте на востоке Украины.

Украина сохраняет тактическое преимущество на фронте

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Однако Украина открыла новый фронт в Херсонской области, успешно высадив войска через реку Днепр и удержав позиции, говорится в статье. Это может оказывать давление на российские силы и отвлечь их от боевых действий в Запорожской области.

"Вопреки всему, Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым. Мы знаем, как добиться победы", – цитирует издание руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По оценкам профессора военной истории и политики Корнельского университета Дэвида Силби, последние события показывают, что Украина сохраняет тактическое преимущество на фронте, даже если перед ВСУ стоит сложная задача длительной войны против большей российской армии.

"Украина имеет небольшое преимущество, но это не намного лучше, чем сама тупиковая ситуация. То, что мы видели за последние несколько месяцев, не напоминает мне ничего так, как напряженные бои Первой мировой войны, где прогресс измеряется ярдами, а не милями. Жертвы достаточно ужасающие", – отметил Силби.

Угроза для оккупантов в Крыму

В то же время он указал, что Херсонская область – опора Украины, которая соединяется с ценным опорным пунктом в оккупированном Крыму, и является перспективной.

"Это, безусловно, приведет к тому, что они (ВСУ – ред.) будут потенциально угрожать контролю России над Крымом и заставят их (оккупантов – ред.) обеспокоиться, смогут ли они сохранить свои силы в Крыму. Большая проблема состоит в том, чтобы логистическая цепь была бесперебойной. Потому что вы должны перенести все через реку, чтобы поддержать там войска", – рассказал профессор военной истории и политики.

Авторы материала обратили внимание, что и российский военный блогер Рыбарь заявлял о беспокойстве продвижением ВСУ в Херсонской области после того, как они закрепили свой плацдарм в соседнем селе.

"Ситуация на участке стабильно сложная. Сейчас враг не отказывается от планов расширения плацдарма на левом берегу [Днепра]. Украинское командование собирается и дальше вести наступательные действия в районе оккупированных территорий, поэтому, несмотря на относительную стабилизацию ситуации, расслабляться пока рано", — военный блогер из РФ.

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Боевые действия зимой

Авторы публикации отметили, что украинские войска и раньше атаковали позиции оккупантов на Днепре, но до сих пор не могли удержать позиции на восточном (левом) берегу. Большая часть контрнаступления ВСУ находилась в районе Запорожской области в направлении Токмака и в районе Бахмута. Ожидается, что наступление будет продолжаться в течение зимы, хотя, вероятно, в более ограниченном масштабе.

Боевые действия зимой / Фото: Associated Press

В то же время российские войска пытаются захватить остальную часть Луганщины на северо-востоке и восточную часть Донецкой области.

Значительный толчок происходит вокруг Авдеевки, где российские войска возобновили наступление в прошлом месяце, но понесли большие потери, как во время наступления на Бахмут весной. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, оборона Авдеевки имеет решающее значение для целей ВСУ и истощает российские власти.

"Россия уже теряет военных и технику под Авдеевкой быстрее и в больших масштабах, чем, например, под Бахмутом. Чрезвычайно трудно выдержать это нашествие", – сказал глава государства в одном из обращений.

"Печально известный осенний сезон слеты в Украине подходит к концу, что откроет двери суровой зимы. Хотя низкие температуры обычно замедляют темп боевых действий, замерзшая земля также открывает новые возможности для продвижения наземной техники", – говорится в статье.

Длительная война и поддержка со стороны США

Авторы ссылаются на украинского высокопоставленного генерала (имя не указано), который публично признал, что контрнаступление в ближайшее время не достигнет прорыва, и праймериз, которые начнутся в январе в США, усложнят политику поддержки Украины важнейшим ее спонсором.

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По мнению директора отдела исследований внешней политики Института Брукингса Майкла О'Хенлона, большая по количеству российская армия больше оснащена для длительной войны, и президент РФ Владимир Путин, похоже, готов подождать.

"Россия могла бы позволить себе больше потерь, имея большую базу населения", — сказал О'Хенлон, добавив, что Россия также "не имеет никаких шансов на победу на президентских выборах в следующем году кого-то, кто перевернет все это дело, а Соединенные Штаты имеют. Поэтому сейчас время не на стороне Украины".

В публикации отмечается, что от фаворита кандидатуры Республиканской партии в президенты США Дональда Трампа не ожидается, что он предоставит твердую поддержку Украине в случае избрания.

О'Хенлон сомневается, что Москва сможет добиться "чистой победы", но также выразил мало оптимизма по отношению к Киеву.

"Безусловно, нет заметного импульса с обеих сторон, и я вижу очень мало шансов, что это изменится в ближайшее время. Есть больше вещей, которые могут сломать путь России в ближайшие несколько месяцев, чем вещи, которые могут сломать путь Украины в политическом и военном плане". Украине трудно развивать импульс", – оценил эксперт.

Напомним, ранее британский аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк заявил, что война в Украине перешла в фазу борьбы на истощение, впрочем, это свидетельствует о проблемах прежде всего для России.

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