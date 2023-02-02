Украина скоро может остаться без тактической авиации: пилот "Джус" описал угрозы

Ракеты и запчасти к советским самолетам быстро заканчиваются и брать их просто негде.
Украина вскоре может остаться без ракет и запчастей для самолетов советского производства, ведь запасы ограничены, а пополнять их просто неоткуда.
Об этом заявил украинский пилот "Джус" в интервью FT, передает "Украинская правда".
По его словам, украинские авиаторы пытаются по-максимуму использовать старые советские самолеты и ракеты, что не всегда эффективно для достижения целей.
"Все наши самолеты были изготовлены в СССР, по большому счету в России. Мы не можем их использовать вечно. Наше оборудование и боезапасы также ограничены", — отметил "Джус".
По мнению пилота, день, когда украинские воздушные силы могут остаться без ракет и запчастей для самолетов, все ближе и ближе.
"В обозримом будущем мы можем совсем остаться без тактической авиации", – предположил он.
Именно поэтому боец призвал Запад как можно скорее предоставить истребители F-16, чтобы обезвредить враждебные цели в украинском небе.
Что известно о предоставлении Украине западных истребителей
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут предоставлять Украине самолеты F-16. Впоследствии он изменил свою категоричность в этом вопросе и пообещал обсудить поставки самолетов с Зеленским.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что предоставление Украине истребителей на этом этапе "было бы неправильным подходом", но "четкое решение" еще не принято.
В Минобороны Франции назвали три критерия для отправки истребителей в Украину.
Также сообщалось, что Польша может передать Украине свои истребители F-16, при условии, что такое решение поддержит НАТО.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, передача F-16 Украине – это вопрос времени. Он не исключает, что весной получим западную авиацию в состав Сил обороны Украины.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что Украина может получить истребители F-16 раньше, чем ожидалось.
Читайте также: