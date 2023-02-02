Украина скоро может остаться без тактической авиации: пилот "Джус" описал угрозы

Ракеты и запчасти к советским самолетам быстро заканчиваются и брать их просто негде.

Украина вскоре может остаться без ракет и запчастей для самолетов советского производства, ведь запасы ограничены, а пополнять их просто неоткуда.

Об этом заявил украинский пилот "Джус" в интервью FT, передает "Украинская правда".

По его словам, украинские авиаторы пытаются по-максимуму использовать старые советские самолеты и ракеты, что не всегда эффективно для достижения целей.

"Все наши самолеты были изготовлены в СССР, по большому счету в России. Мы не можем их использовать вечно. Наше оборудование и боезапасы также ограничены", — отметил "Джус".

По мнению пилота, день, когда украинские воздушные силы могут остаться без ракет и запчастей для самолетов, все ближе и ближе.

"В обозримом будущем мы можем совсем остаться без тактической авиации", – предположил он.

Именно поэтому боец призвал Запад как можно скорее предоставить истребители F-16, чтобы обезвредить враждебные цели в украинском небе.

Что известно о предоставлении Украине западных истребителей

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут предоставлять Украине самолеты F-16. Впоследствии он изменил свою категоричность в этом вопросе и пообещал обсудить поставки самолетов с Зеленским.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что предоставление Украине истребителей на этом этапе "было бы неправильным подходом", но "четкое решение" еще не принято.

В Минобороны Франции назвали три критерия для отправки истребителей в Украину.

Также сообщалось, что Польша может передать Украине свои истребители F-16, при условии, что такое решение поддержит НАТО.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, передача F-16 Украине – это вопрос времени. Он не исключает, что весной получим западную авиацию в состав Сил обороны Украины.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что Украина может получить истребители F-16 раньше, чем ожидалось.

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