В Черном море ВСУ потопили российский катер "Тунец" — ВМС

В северо-западной части Черного моря украинские воины уничтожили еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец".

Об этом 13 сентября сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Вместе к Победе! Слава Украине!" – написали в ВМС.

Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

Следует отметить, что утопленный катер имеет 8,8 м в длину, 2,5 м в ширину, а высота борта – 1,2 м. Он может вмещать до 6 человек, экипаж состоит из одного человека.

Последние потери россиян в Черном море

В начале месяца русские оккупанты пытались высадиться в северо-западной части Черного моря. По словам руководительницы объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, тогда украинские военные уничтожили катер и 6 россиян.

Кроме того, 13 сентября Украина успешно атаковала российскую подлодку и крупный десантный катер во временно оккупированном Севастополе. Звуки взрывов были слышны в районе морского завода имени Орджоникидзе.

Позже в ГУР подтвердили поражение кораблей Черноморского флота РФ, в том числе крупного десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

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