У Чорному морі ЗСУ потопили російський катер "Тунець" — ВМС

У північно-західній частині Чорного моря українські воїни знищили ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець".

Про це 13 вересня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Разом до Перемоги! Слава Україні!" - написали у ВМС.

Фото: Facebook/ВМС ЗС України

Слід зазначити, що потоплений катер має 8,8 м завдовжки, 2,5 м завширшки, а висота борту – 1,2 м. Він може вміщувати до 6 осіб, екіпаж складається з однієї людини.

Останні втрати росіян у Чорному морі

На початку місяця російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря. За словами керівниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, тоді українські військові знищили катер та 6 росіян.

Крім того, 13 вересня Україна успішно атакувала російський підводний човен та великий десантний катер у тимчасово окупованому Севастополі. Звуки вибухів було чутно у районі морського заводу імені Орджонікідзе.

Пізніше в ГУР підтвердили ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема великого десантного корабля "Мінськ" і підводного човна "Ростов-на-Дону".

Читайте також: