В Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях враг совершал обстрелы

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать населенные пункты Украины.
В двух северных направлениях фронта ситуация не изменилась. На других 7-ми направлениях оккупационные войска били из танков, минометов и артиллерии разных типов.
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 22 октября.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариковое, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.
В Генштабе сообщили, что в Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.
Обстрелы 22 октября
Российские войска 22 октября устроили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. В результате без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.
- В Киевской, Львовской и Черновицкой областях системы ПВО сбили враждебные цели.
- В Хмельницкой области оккупанты попали в объекты инфраструктуры в Шепетовском и Хмельницком районах.
- Волынскую область русские войска атаковали дважды. В частности, в Киеве произошел "прилет" в объект энергетики.
- РФ атаковала также критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах.
- В Ровенской области тоже нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры.
- В Одесской области по объекту энергетической инфраструктуры были нанесены два ракетных удара. Пострадали три человека.
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