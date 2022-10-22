В Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях враг совершал обстрелы

В двух северных направлениях фронта ситуация не изменилась. На других 7-ми направлениях оккупационные войска били из танков, минометов и артиллерии разных типов.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 22 октября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариковое, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариковое, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области; на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск;

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

В Генштабе сообщили, что в Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

Обстрелы 22 октября

Российские войска 22 октября устроили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. В результате без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

В Киевской, Львовской и Черновицкой областях системы ПВО сбили враждебные цели.

В Хмельницкой области оккупанты попали в объекты инфраструктуры в Шепетовском и Хмельницком районах.

Волынскую область русские войска атаковали дважды. В частности, в Киеве произошел "прилет" в объект энергетики.

РФ атаковала также критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах.

В Ровенской области тоже нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры.

В Одесской области по объекту энергетической инфраструктуры были нанесены два ракетных удара. Пострадали три человека.