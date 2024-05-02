В Госдепе США объяснили, чем россияне травят ВСУ на поле боя

Россия использует химическое вещество хлорпикрин против украинских военных, чем нарушает Конвенцию ООН о запрещении химического оружия.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

У ведомства есть доказательства использования не только хлорпикрина, но и слезоточивого газа. Российские войска используют эти вещества, чтобы выбить украинских защитников с позиций. Где именно и когда кафиры использовали хлорпикрин, не указано.

"Применение таких химических веществ не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и достичь тактических преимуществ на поле боя", — заявили в Госдепе.

Кроме того, там сообщили, что РФ использует химическое оружие для подавления беспорядков. Все это нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

В Госдепе заявили, что игнорирование Россией своих обязательств вытекает из той же схемы, что и операции спецслужб РФ по отравлению Алексея Навального, Сергея и Юлии Скрипачей нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В сообщении говорится, что Штаты наложили санкции на войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского Минобороны, занимающиеся разработкой химического оружия.

Кроме того, как сообщается, под санкции попали четыре российские компании, оказывающие поддержку вышеперечисленным организациям.

Справка: Хлоропикрин (хлорпикрин), также известный как "агент S" и нитрохлороформ — ядовитый газ раздражающего действия. Впервые использовался во время Первой мировой войны. Этот газ сильно раздражает легкие, глаза и кожу, а также вызывает рвоту.

Напомним, госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла содержание масштабного пакета санкций, который Вашингтон ввел против ВПК России.

Также ранее мы писали, что РФ все чаще использует гранаты К-51 с ядовитым хлорпикрином.

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