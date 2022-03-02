В Харькове на Салтовке раздался мощный взрыв (фото)

В Харькове на Салтовке раздался мощный взрыв (фото)

Что именно произошло в районе, пока неизвестно.

В Харькове на Салтовке раздался мощный взрыв. Поднялся огромный столб дыма.

Фото с места происшествия опубликовал "Униан".

Что именно произошло в районе, пока неизвестно.