В Донецкой области пограничники задержали шпиона

У задержанного изъяли телефон с военной информацией.

Пограничники комендатуры быстрого реагирования "Новотроицкое" задержали шпиона в Донецкой области.

Бойцы заставы огневой поддержки задержали мужчину 1989 г.р., который находился во время комендантского часа у позиций пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

У задержанного изъяли мобильный телефон, который, со слов задержанного, принадлежал его подруге. А в галерее девайса находилось видео военного характера, которое, вероятнее всего, хотели передать врагу.

Напомним, 60 мужчин незаконно планировали добраться в Молдову через Днестр.