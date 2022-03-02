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На Донеччині прикордонники затримали шпигуна

На Донеччині прикордонники затримали шпигуна

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На Донеччині прикордонники затримали шпигуна

У затриманого вилучили телефон з військовою інформацією.

Прикордонники комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке", затримали шпигуна на Донеччині.

Бійці застави вогневої підтримки затримали чоловіка 1989 р.н, який перебував під час комендантської години біля позицій прикордонників. 

Про це повідомляє пресслужба прикордонників.

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У затриманого вилучили мобільний телефон, який, зі слів затриманого, належав його подрузі. А в галереї девайса знаходилося відео військового характеру, яке, найімовірніше, хотіли передати ворогу.

Нагадаємо, 60 чоловіків незаконно планували дістатись до Молдови через Дністер.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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