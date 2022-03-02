На Донеччині прикордонники затримали шпигуна

У затриманого вилучили телефон з військовою інформацією.

Прикордонники комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке", затримали шпигуна на Донеччині.

Бійці застави вогневої підтримки затримали чоловіка 1989 р.н, який перебував під час комендантської години біля позицій прикордонників.

Про це повідомляє пресслужба прикордонників.

У затриманого вилучили мобільний телефон, який, зі слів затриманого, належав його подрузі. А в галереї девайса знаходилося відео військового характеру, яке, найімовірніше, хотіли передати ворогу.

Нагадаємо, 60 чоловіків незаконно планували дістатись до Молдови через Дністер.