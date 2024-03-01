В Крыму гремят взрывы и воют сирены: есть "прилеты" – СМИ

В частности, сообщается о попадании по военной базе в Гвардейском.

В оккупированном Крыму раздаются взрывы 1 марта и объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Громкие взрывы слышны в Севастополе, Сакском районе, Евпатории и Гвардейском. Местные жители сообщают, что работает ПВО.

В Севастополе над бухтой виден дым.

В то же время вдоль западного побережья Крыма патрулирует российский противолодочный самолет Бе-12.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает о "прилете" по военной базе в Гвардейском Симферопольского района. В поселке исчез свет.

"Наши источники сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе", — добавили в паблике.

Читайте главные новости дня:

Что о взрывах в Крыму говорят местные "власти"

Работу ПВО подтвердил российский так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют обломки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", – написал он в Сети.

Что касается дыма над Севастопольской и Южной бухтами, то Развожаев принялся убеждать, что это военные используют табельные средства маскировки. Чиновник также утверждает, что оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в городе.

Следы работы ПВО в Крыму 1 марта/Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Следы работы ПВО в Крыму 1 марта/Фото: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Напомним, в ночь на 1 марта взрывы прогремели в Дзержинске Нижегородской области РФ. Россияне заявили об атаке дронами по "Заводу имени Я. М. Свердлова", производящему взрывчатку.

Читайте также: