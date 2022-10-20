В ОК "Юг" сообщили, сколько сейчас кораблей РФ с ракетами в Черном море

В Черном море находятся 2 российских корабля с суммарным залпом 12 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма. Среди них 2 ВДК и 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом 12 "Калибров", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" призывают украинцев не подвергать себя опасности, быть бдительными, сознательными и осторожными.

"Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги правильно и уместно. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких", — добавляют в пресс-службе.

Напомним, в течение 19 октября подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили более шести районов сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также ликвидировали десятки российских оккупантов.

Кроме того, ранее российский публицист Андрей Пионтковский назвал два вероятных периода, когда может закончиться война в Украине. Он объяснил, что то, будем ли праздновать Новый год в мирной Украине, зависит от города Херсон.

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