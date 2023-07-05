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В России начали формировать новые воинские части – Генштаб

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В России начали формировать новые воинские части – Генштаб

В России формируют новые воинские части / Фото: Getty Images

Новые военные соединения будут готовы к выполнению боевых задач не раньше начала следующего года.

В России начали формировать новые воинские части в составе Центрального и Южного военных округов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, сообщает Укринформ.

"В настоящее время нам известно о формировании противником новых воинских частей и подразделений в составе 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа и 40-го армейского корпуса южного военного округа. Эти силы могут быть применены как стратегический резерв", — отметил Громов.

По данным Генштаба, в состав 25-й армии будут входить мотострелковая дивизия, две мотострелковые и одна танковая бригады, а в состав 40-го армейского корпуса — мотострелковая дивизия и бригада.

Речь заявил, что бригады будут готовы к выполнению боевых задач не раньше начала следующего года, а сроки опрокидывания их в Украину будут зависеть от готовности к ведению боевых действий.

Напомним, ранее Алексей Громов заявлял, что российский военно-промышленный комплекс может производить в месяц около ста ракет разного типа. Во время войны РФ смогла сохранить и даже повысить темпы производства вооружения.

Кроме того, мы ранее информировали, что командующий Вооруженными Силами Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что в войне против Вооруженных сил Украины армия Россия потеряла половину своей боеспособности.

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Дата публикации
Просмотры
1109
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