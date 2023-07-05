У Росії почали формувати нові військові частини - Генштаб

Нові військові з'єднання будуть готові до виконання бойових завдань не раніше початку наступного року.

У Росії почали формувати нові військові частини у складі Центрального та Південного військових округів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Укрінформ.

"На цей час нам відомо про формування противником нових військових частин та підрозділів у складі 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу. Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв", — зазначив Громов.

За даними Генштабу, наразі до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади, а до складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада.

Промов заявив, що бригади будуть готові до виконання бойових завдань не раніше початку наступного року, а строки перекидання їх до України будуть залежати від готовності до ведення бойових дій.

Нагадаємо, раніше Олексій Громов заявляв, що російський військово-промисловий комплекс може виробляти за місяць близько ста ракет різного типу. Під час війни РФ змогла зберегти та навіть підвищити темпи виробництва озброєння.

Крім того, ми раніше інформували, що командувач Збройних Сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що у війні проти Збройних сил України армія Росія втратила половину своєї боєздатності.

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