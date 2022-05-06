Враг может ударить: мэр Харькова призвал жителей города не идти 9 мая к Мемориалу Славы

Городской голова Харькова Игорь Терехов обратился ко всем жителям города с просьбой не ходить к Мемориалу Славы 9 мая.

По его словам, это связано с рисками того, что российские оккупанты могут попытаться нанести удар по Мемориалу. Чтобы не подвергать себя опасности, Терехов призвал харьковчан оставаться дома в этот день.

Об этом Терехов сказал эксклюзивно в комментарии 24 каналу.

"Хочу попросить, 9 мая не ходите к Мемориалу. Я знаю, что эта традиция была всегда у нас в Харькове и стране, однако учитывая циничность агрессора, он может ударить по мемориалу. Более того, по нему уже неоднократно стреляли. Так что 9 мая вспомните всех освободителей Украины, являющихся гордостью для нас, дома", - подчеркнул Терехов.

Городской голова Харькова заверил, что после победы над российскими захватчиками у украинцев непременно будет возможность сходить к Мемориалу Славы и почтить память павших в боях за родину героев.

"К мемориалу мы обязательно сходим все вместе после победы и обязательно почтим тех людей, которые отстояли Украину в той далекой войне против фашистских оккупантов и сейчас - против российских", - резюмировал он.

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в заблокированном украинском Мариуполе спустя восемь лет после "парада пленных" в Донецке. Для этого кроме военнопленных планируют переодевать в форму и гражданских.

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