ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма — Минобороны

По словам спикера Минобороны, именно с направления Изюма армия РФ пытается развить наступление на Восток.
В Минобороны Украины подтвердили, что украинским защитникам удалось освободить ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в понедельник, 18 апреля.
"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены", — сказал Мотузяник.
Представитель Минобороны отметил, что в направлении города Изюм и его окрестностей зафиксировали наибольшее скопление российских подразделений, поскольку именно отсюда они хотят наступать на Восток. "Именно оттуда, в частности, они будут пытаться развить наступление на Восток", — пояснил спикер.
Напомним, как считает военный эксперт Олег Жданов, наступление войск РФ на Донбассе уже началось и оно продлится несколько недель.
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