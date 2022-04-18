ВСУ освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма — Минобороны

По словам спикера Минобороны, именно с направления Изюма армия РФ пытается развить наступление на Восток.

В Минобороны Украины подтвердили, что украинским защитникам удалось освободить ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в понедельник, 18 апреля.

"Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобождены", — сказал Мотузяник.

Представитель Минобороны отметил, что в направлении города Изюм и его окрестностей зафиксировали наибольшее скопление российских подразделений, поскольку именно отсюда они хотят наступать на Восток. "Именно оттуда, в частности, они будут пытаться развить наступление на Восток", — пояснил спикер.

Напомним, как считает военный эксперт Олег Жданов, наступление войск РФ на Донбассе уже началось и оно продлится несколько недель.

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