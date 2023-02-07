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Задавил "Уралом": в России "мобик" погиб от рук товарища

Задавил "Уралом": в России "мобик" погиб от рук товарища

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
696
Время на прочтение
1 мин
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Задавил "Уралом": в России "мобик" погиб от рук товарища

Скриншот с видео

Местное руководство пытается "замять" дело

В России военного задавил сослуживец находясь за рулем автомобиля. Случай произошел, когда "мобик" открывал шлагбаум.

Об этом говорится в Telegram-канал и "Досье Шпиона"

"Рядовой Вольский, не убедившись в полной остановке транспортного средства, совершил выход на путь его следования для открытия шлагбаума, в результате скользкой грунтовой поверхности и большого тормозного пути произошел наезд транспортного средства на рядового Вольского", – говорится в документе.

Смертный случай произошел 24 февраля. Очевидцы рассказывают, что, скорее всего, дело в неисправности тормозной системы машины. Солдат был доставлен в больницу, где он и умер.

Авторы канала отмечают, что место руководство пытается "замять" дело и не рассматривает по нему никаких решений.

Примечательно, что в России в Воронежской области ищут шестерых мобилизованных , сбежавших с поезда без разрешения командиров.

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Дата публикации
Просмотры
696
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