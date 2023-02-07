Задавил "Уралом": в России "мобик" погиб от рук товарища

Местное руководство пытается "замять" дело
В России военного задавил сослуживец находясь за рулем автомобиля. Случай произошел, когда "мобик" открывал шлагбаум.
Об этом говорится в Telegram-канал и "Досье Шпиона"
"Рядовой Вольский, не убедившись в полной остановке транспортного средства, совершил выход на путь его следования для открытия шлагбаума, в результате скользкой грунтовой поверхности и большого тормозного пути произошел наезд транспортного средства на рядового Вольского", – говорится в документе.
Смертный случай произошел 24 февраля. Очевидцы рассказывают, что, скорее всего, дело в неисправности тормозной системы машины. Солдат был доставлен в больницу, где он и умер.
Авторы канала отмечают, что место руководство пытается "замять" дело и не рассматривает по нему никаких решений.
Примечательно, что в России в Воронежской области ищут шестерых мобилизованных , сбежавших с поезда без разрешения командиров.
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