Задавив "Уралом": у Росії "мобік" загинув від рук товариша

У Росії військового задавив товариш по службі перебуваючи за кермом автомобіля. Випадок трапився, коли "мобік" відкривав шлагбаум.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Досьє Шпигуна"

"Рядовий Вольський, не переконавшись у повній зупинці транспортного засобу, здійснив вихід на шлях його прямування для відкриття шлагбауму, внаслідок слизької ґрунтової поверхні та великого гальмівного шляху стався наїзд транспортного засобу на рядового Вольського", – йдеться у документі.

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Смертальний випадок трапився 24 лютого. Очевидці розповідають, що швидше за все, справа у несправності гальмівної системи машини. Солдата доправили до лікарні, де він і помер.

Автори каналу зазначають, що місце керівництво намагається "зам'яти" справу та не розглядає щодо неї жодних рішень.

Прикметно, що у Росії у Воронезькій області шукають шістьох мобілізованих, які втекли з потяга без дозволу командирів.

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