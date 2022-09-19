Зверства россиян в Изюме: эксгумировано 146 тел, в том числе 2 детей

У части из погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток.

В недавно освобожденном от оккупантов Изюме в Харьковской области продолжается эксгумация тел замученных россиянами украинцев с места массового захоронения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За это время было эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых – это гражданские лица, в том числе 2 детей.

"Вчера были найдены тела двоих детей. Одному ребенку с виду – 3-5 лет, другому – 14 лет ", — уточнила в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

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По ориентировочным подсчетам полиции, процесс эксгумации может быть завершен не раньше, чем через несколько дней.

У части из погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения.

Все тела будут отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.

"Об ужасных преступлениях российских оккупантов в Харьковской области должен знать весь мир. А собранные нами доказательства обязательно будут использованы в международных судах, чтобы наказать военных преступников", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, в лесу в городе Изюм Харьковской области нашли массовые могилы, где были похоронены более 400 украинских гражданских и военных. Есть тела с признаками пыток, есть погибшие в результате ракетных обстрелов. Среди них многие женщины и дети.

16 сентября в деоккупированном Изюме приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения.

Ранее сообщалось, что под Изюмом были найдены захоронения целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета оккупантов.

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