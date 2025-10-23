Эталон надежности: топ-4 внедорожников-долгожителей

Топ-4 надежных внедорожников

Реклама

Надежность остается ключевым критерием для многих автовладельцев. Недавно журнал iSeeCars провел глубокое исследование, которое длилось 12 лет и охватило впечатляющее количество автомобилей – более 174 миллионов . Целью анализа было выяснить, какие модели внедорожников (SUV) имеют наибольшую вероятность достичь отметки пробега в 250 тысяч миль (свыше 400 тысяч километров) без серьезных поломок .

Результаты исследования iSeeCars опубликовал на своем YouTube канале.

Toyota Sequoia – бесспорный лидер

Согласно полученным данным, самые большие шансы приблизиться к полумиллиону километров имеет актуальная модель Toyota Sequoia . Вероятность того, что этот внедорожник успешно преодолеет заявленный пробег, составляет 39,1% .

Реклама

Этот высокий показатель надежности снабжается мощной силовой установкой. Актуальная Sequoia оснащена гибридным двигателем V6 с двумя турбинами, работающим в паре с 10-ступенчатым «автоматом».

Мощность: 437 лошадиных сил.

Крутящий момент: 740 Нм.

Расход топлива: По паспортным данным, в смешанном цикле город/трасса автомобиль потребляет 11,7 литра бензина на 100 км.

Рейтинг выносливых SUV: доминирование Toyota

Исследование iSeeCars четко показало доминирование японского бренда Toyota в сегменте долговечных внедорожников. Вся четвёрка лидеров представлена моделями этого производителя:

Toyota 4Runner: Заняла второе место с вероятностью прохождения четверти миллиона миль в 32,9% . Toyota Highlander Hybrid: Замкнула тройку лидеров с показателем 31% . Toyota Tundra: Расположилась вслед с вероятностью 30% . Примечательно, что Tundra делит платформу с лидером рейтинга Toyota Sequoia, что также подтверждает надежность общей архитектуры.

Эти результаты подчеркивают, что когда речь заходит о способности автомобиля служить длительное время и преодолевать большие пробеги без капитального ремонта, надежность некоторых японских брендов остается непревзойденной.

Напомним, если вы планируете покупку авто и не хотите тратиться на СТО, выберите надежную, но недорогую машину . Сделать это поможет рейтинг из шести самых надежных бюджетных моделей 2025 года, отличающихся хорошей репутацией и редкими поломками.