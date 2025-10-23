- Дата публикации
Эталон надежности: топ-4 внедорожников-долгожителей
Авторитетный журнал iSeeCars провел масштабный анализ более 174 миллионов автомобилей, чтобы определить, какой внедорожник имеет самые большие шансы прослужить более 400 тысяч километров без серьезных поломок.
Надежность остается ключевым критерием для многих автовладельцев. Недавно журнал iSeeCars провел глубокое исследование, которое длилось 12 лет и охватило впечатляющее количество автомобилей – более 174 миллионов . Целью анализа было выяснить, какие модели внедорожников (SUV) имеют наибольшую вероятность достичь отметки пробега в 250 тысяч миль (свыше 400 тысяч километров) без серьезных поломок .
Результаты исследования iSeeCars опубликовал на своем YouTube канале.
Toyota Sequoia – бесспорный лидер
Согласно полученным данным, самые большие шансы приблизиться к полумиллиону километров имеет актуальная модель Toyota Sequoia . Вероятность того, что этот внедорожник успешно преодолеет заявленный пробег, составляет 39,1% .
Этот высокий показатель надежности снабжается мощной силовой установкой. Актуальная Sequoia оснащена гибридным двигателем V6 с двумя турбинами, работающим в паре с 10-ступенчатым «автоматом».
Мощность: 437 лошадиных сил.
Крутящий момент: 740 Нм.
Расход топлива: По паспортным данным, в смешанном цикле город/трасса автомобиль потребляет 11,7 литра бензина на 100 км.
Рейтинг выносливых SUV: доминирование Toyota
Исследование iSeeCars четко показало доминирование японского бренда Toyota в сегменте долговечных внедорожников. Вся четвёрка лидеров представлена моделями этого производителя:
Toyota 4Runner: Заняла второе место с вероятностью прохождения четверти миллиона миль в 32,9% .
Toyota Highlander Hybrid: Замкнула тройку лидеров с показателем 31% .
Toyota Tundra: Расположилась вслед с вероятностью 30% . Примечательно, что Tundra делит платформу с лидером рейтинга Toyota Sequoia, что также подтверждает надежность общей архитектуры.
Эти результаты подчеркивают, что когда речь заходит о способности автомобиля служить длительное время и преодолевать большие пробеги без капитального ремонта, надежность некоторых японских брендов остается непревзойденной.
