Штраф за хлопанье дверью авто: сколько придется заплатить

Нарушение правила может привести к штрафу в размере 3500 гривен.

Механизмы запирания подержанных автомобилей часто изнашиваются, заставляя водителей закрывать двери с силой. Однако в Швейцарии автомобилистам строго запрещается громко закрывать двери или багажник авто между 22:00 и 7:00. Это связано с борьбой с шумовым загрязнением.

Об этом сообщило издание Твоя машина.

Нарушение правила может привести к штрафу в 80 евро (около 3500 гривен). Власти страны считают, что в ночное время жители имеют право на спокойный отдых, а любые громкие звуки недопустимы.

"Обычно такие штрафы выписывают в Швейцарии туристам, поскольку тамошние автомобилисты давно привыкли к требованиям и стараются не шуметь даже днем", — говорится в сообщении.

Напомним, в полиции водителям напомнили о важной привычке за рулем.

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