Штраф за грюкання дверима авто: скільки доведеться заплатити

Механізми замикання старих автомобілів часто зношуються, змушуючи водіїв зачиняти двері з силою. Однак у Швейцарії автомобілістам суворо забороняється голосно зачиняти двері чи багажник авто між 22:00 та 7:00. Це пов'язано з боротьбою з шумовим забрудненням.

Про це повідомило видання Твоя машина.

Порушення правила може призвести до штрафу в 80 євро (близько 3500 гривень). Влада країни вважає, що в нічний час мешканці мають право на спокійний відпочинок, а будь-які гучні звуки є неприпустимими.

"Зазвичай такі штрафи виписують у Швейцарії туристам, оскільки тамтешні автомобілісти давно звикли до вимог і намагаються не шуміти навіть удень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в поліції водіям нагадали про важливу звичку за кермом.

Читайте також: