Буданов прислал "валентинку" Путину: в Крыму затонул корабль РФ

В ГУР сообщили, что в результате праздничной атаки экипаж не спасся.

Осторожно, дальше будет представлен лучший подарок для украинцев ко Дню Святого Валентина. В Крыму – взрывы, россияне скулят, очень ценный экземпляр пошел ко дну. Но есть еще один интересный нюансик, почему этот подарок столь символичен именно 14 февраля.

Все подробности – в эксклюзиве TSN.ua.

Утро 14 февраля для оккупантов в Крыму было очень жарким, ведь разбудили всех взрывы:

"Снова взрыв в море, напротив поселка Кацивели, сильная ударная волна. Похоже, боекомплект корабля взрывается".

Как что-то взрывающееся в море очевидцы даже заняли на видео.

Крым, ахтунг!

В общей сложности россияне насчитали 5 взрывов в Ялте, Мысхоре и Алупке. Говорят, сначала были яркие вспышки, потом изрядно гремело. Подозрение упало на то, что атакуются корабли. Впоследствии в море заметили движение:

"Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подлодка".

Удар по кораблю "Цезарь Куников" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Взрывы признали даже в "минубийства" РФ, но там "все сбили".

"Очередными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", — заявили в российском Минобороны.

Все как всегда!

И это несмотря на то, что на глазах у местных ко дну пошел корабль, и они об этом рассказали местным телеграм-каналам. Ну а вообще, ничего удивительного, как всегда "все стабильно", потому что "все сбили". Но такая стабильность нам нравится.

"Подписчик утверждает, что после взрывов БДК утонул. Информация нуждается в подтверждении", – сообщили телеграм-каналы.

Читайте главные новости дня:

Подтверждение от Украины

Но на самом деле подтверждение уже есть. Генеральный штаб Вооруженных сил подтвердил, что ВСУ совместно с разведчиками постарались, чтобы ко дну пошел большой десантный корабль российских оккупантов "Цезарь Куников". А в ГУР даже показали, как все происходило, так что предлагаем насладиться кадрами поражения кораблика.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Горит, пылает и взрывается! Буданов послал валентинку Путину! В Крыму затонул корабль РФ!

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", — сообщили в ГУР.

Что это за корабль – "Цезарь Куников"?

К слову, этот корабль использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и, собственно, Украины. Сейчас же над Черным морем наворачивают круги вертолеты Ми-8 и Ка-27, летают низко над водой в районе Фороса-Кацивели-Алупки, то есть что-то или кого-то уцелевшего ищут. Удачи в поисках.

Ну а теперь к интересному. На сайте Черноморского флота РФ значится, что "Цезарь Куников" – это большой десантный корабль проекта 775. Его длина – 112,5 м, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м. Он несет вооружение: артустановки АК-725, ПЗРК и неуправляемые авиационные ракеты. Обычно на борту экипаж составляет сразу 87 человек. В Сети также есть предположение, что этот корабль может использоваться для постановки минных ограждений.

Большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников" / Фото: УНИАН

БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: туда могут всадить сразу 150 солдат для десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем еще в 40 человек, перевозить могут и 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек или подразделение в составе 3 танка типа Т-55 с экипажем 12 человек, минометы, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

В целом личный состав десанта составляет 147 человек. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль.

Когда-то этот корабль уже был подбит. "Цезарь Куников" еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был выведен в порт Бердянска и вот там получил повреждение, когда украинские силы в марте 2022 года затопили большой десантный корабль "Саратов". Но день Х все равно пришел и для цезаря. Словом, по данным "Википедии", этот корабль назвали в честь советского офицера, командира десантного отряда, Цезаря Львовича Куникова. А что интересно, умер он символически 14 февраля 1943 года и был похоронен в Геленджике, где, к слову, у российского диктатора Владимира Путина есть бункер. Словом, валентинка от ГУРовцев удалась, вместо тысячи слов и цветов.

Между тем, изданию "Обозреватель" в ГУР сообщили, что в результате праздничной атаки экипаж не спасся:

"Судя по всему, никто не спасся, потому что пробоина была большая, и все произошло очень быстро".

Россияне обвиняют Минобороны РФ в некомпетентности

Россияне уже сетуют на Черноморский флот. Воют, что те не умеют отбивать атаки. Так вот популярный у оккупантов ресурс "Рыбарь" подтвердил удар по БДК и обвинил командование РФ в некомпетентности:

"Не хотелось бы лить воду на мельницу противника, но то и дело Черноморский флот оказывается некомпетентным и не в состоянии отражать нападения со стороны украинских формирований..." эффективная борьба против БЭКов, да".

Разведка предупреждала!

Но что вы воете, украинская разведка же по-доброму просила собирать манатки и убираться прочь, кто вам доктор? В частности, как раз накануне успешной атаки руководитель спецподразделения ГУР "Тимур" во время интервью изданию "Украинская правда" обратился к оккупантам в Крыму и посоветовал им бежать из украинского полуострова, пока есть время:

"Для россиян, которые сейчас в Крыму, есть совет: просто убежать оттуда. Потому что сейчас и в плен сможем брать, и не только. У нас много техники появилось, нам командир предоставил очень много. У нас сейчас достаточно плавсредств и специфической авиации – это наша разработка. Столько всего, что им будет несладко".

Сколько российских кораблей уже на дне?

Также не можем не напомнить, что ранее управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины отметило, что за время полномасштабной войны Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Было затоплено или существенно повреждено 24 корабля и одна подводная лодка, и это не считая БДК "Цезарь Куников". Всего на вооружении ЧФ РФ было 74 военных судна.

И, кстати, есть вероятность, что это не все хорошие новости, которые вы услышите 14 февраля. Ру*ня, что с е*алом? Что молчим?

Читайте также: