Буданов надіслав "валентинку" Путіну: у Криму затонув корабель РФ

Обережно, далі буде презентовано найкращий подарунок для українців до Дня Святого Валентина. В Криму – вибухи, росіяни скиглять, дуже цінний екземпляр пішов на дно. Але є ще один цікавий нюансик, чому цей подарунок такий символічний саме 14 лютого.

Усі подробиці – в ексклюзиві TSN.ua.

Ранок 14 лютого для окупантів у Криму був дуже спекотний, адже розбудили усіх вибухи:

"Знову вибух у морі, навпроти селища Кацівелі, сильна ударна хвиля. Схоже, боєкомплект корабля вибухає".

Як щось вибухає у морі очевидці навіть зазняли на відео.

Крим, ахтунг!

Загалом росіяни нарахували 5 вибухів у Ялті, Мисхорі і Алупці. Кажуть, спочатку були яскраві спалахи, потім добряче гриміло. Тож підозра впала на те, що атакуються кораблі. Згодом у морі помітили рух:

"Видно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік видно підводний човен".

Удар по кораблю "Цезар Куніков" / Фото: Telegram / Крымский ветер

Вибухи визнали навіть в "мінубивств" РФ, але там "всьо збілі".

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені та знищені над територіями Білгородської (2 БпЛА) та Воронезької (1 БпЛА) областей, а також над акваторією Чорного моря (6 БпЛА)", – заявили в російському Міноборони.

Все як завжди!

І це попри те, що на очах у місцевих на дно пішов корабель, і вони про це розповіли місцевим телеграм-каналам. Ну а взагалі, нічого дивного, як завжди "всьо стабільно", бо "всьо збілі". Але така стабільність нам подобається.

"Підписник стверджує, що після вибухів ВДК втопився. Інформація потребує підтвердження", – повідомили телеграм-канали.

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Підтвердження від України

Але насправді підтвердження вже є. Генеральний штаб Збройних сил підтвердив, що ЗСУ спільно з розвідниками постаралися, аби на дно пішов великий десантний корабель російських окупантів "Цезар Куніков". А в ГУР навіть показали, як усе відбувалося, тож пропонуємо насолодитися кадрами ураження кораблика.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Горить, палає і вибухає! Буданов надіслав валентинку Путіну! У Криму затонув корабель РФ!

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", – повідомили в ГУР.

Що це за корабель – "Цезар Куніков"?

До слова, цей корабель використовувався терористичною Москвою під час війн проти Грузії, Сирії і, власне, України. Зараз же над Чорним морем навертають кола вертольоти Мі-8 і Ка-27, літають низько над водою в районі Фороса-Кацівелі-Алупки, тобто щось або когось вцілілого шукають. Успіху в пошуках.

Ну а тепер до цікавинок. На сайті Чорноморського флоту РФ значиться, що "Цезар Куніков" – це великий десантний корабель проєкту 775. Його довжина – 112,5 м, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м. Він несе озброєння: артустановки АК-725, ПЗРК та некеровані авіаційні ракети. Зазвичай на борту екіпаж становить відразу 87 людей. У Мережі також є припущення, що цей корабель може використовуватися для постановки мінних загороджень.

Великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков" / Фото: УНІАН

ВДК також може бути використаний при різних варіантах завантаження: туди можуть всадити одразу 150 солдатів для десанту та 10 танків типу Т-55 з екіпажем ще у 40 осіб, перевозити можуть і 12 плаваючих танків ПТ-76 з екіпажем у 36 осіб, або підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем 12 осіб, міномети, 3 бойових машин типу 2Г 27, 4 автомобілі ЗІЛ-130, 4 ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69.

Загалом особовий склад десанту сягає 147 осіб. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль.

Колись цей корабель вже був підбитий. "Цезаря Кунікова" ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вивели до порту Бердянська і от там він отримав пошкодження, коли українські сили у березні 2022 року затопили великий десантний корабель "Саратов". Але день Х все одно настав і для цезаря. Словом, за даними "Вікіпедії", цей корабель назвали на честь радянського офіцера, командира десантного загону, Цезаря Львовича Кунікова. А що цікаво, помер він символічно 14 лютого 1943 року і був похований у Геленджику, де, до слова, російський диктатор Володимир Путін має бункер. Словом, валентинка від ГУРівців вдалася, замість тисячі слів і квітів.

Тим часом, виданню "Обозреватель" у ГУР повідомили, внаслідок святкової атаки екіпаж не врятувався:

"Судячи з усього, ніхто не врятувався, тому що пробоїна була велика, і все сталося дуже швидко".

Росіяни звинувачують Міноборони РФ у некомпетентності

Росіяни вже нарікають на Чорноморський флот. Виють, що ті не вміють відбивати атаки. Так-от популярний в окупантів ресурс "Рибарь" підтвердив удар по ВДК і звинуватив командування РФ у некомпетентності:

"Не хотілося б лити воду на млин противника, але раз у раз Чорноморський флот виявляється некомпетентним і не в змозі відбивати напади з боку українських формувань..." ефективна боротьба проти БЕКів, так".

Розвідка попереджала!

Але шо ви виєте, українська розвідка ж по-доброму просила збирати манатки і забиратися геть, хто вам лікар? Зокрема, якраз напередодні успішної атаки керівник спецпідрозділу ГУР "Тимур" під час інтерв’ю виданню "Українська правда" звернувся до окупантів у Криму і порадив їм тікати із українського півострова, поки є час:

"Для росіян, які наразі в Криму, є порада: просто втекти звідти. Тому що зараз і в полон зможемо брати, і не тільки. У нас багато техніки з'явилося, нам командир надав дуже багато. У нас зараз достатньо плавзасобів і специфічної авіації – це наша розробка. Стільки всього, що їм буде несолодко".

Скільки російських кораблів вже на дні?

Також не можемо не нагадати, що раніше Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України зазначило, що за час повномасштабної війни Сили оборони вивели з ладу близько третини Чорноморського флоту РФ. Було потоплено або суттєво пошкоджено 24 кораблі та один підводний човен, і це не рахуючи ВДК "Цезар Куніков". Загалом на озброєнні ЧФ РФ було 74 військові судна.

І, до речі, є ймовірність, що це не усі гарні новини, які ви почуєте 14 лютого. Ру*ня, шо з є*алом? Шо молчім?

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