Данилов спрогнозировал в октябре эскалацию на фронте

Это произойдет из-за того, что в России провели мобилизацию и оккупанты будут пытаться делать определенные шаги, однако ВСУ готовы к любому развитию событий.

Об этом 30 сентября в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Россия будет пытаться нам нанести максимальный вред. Но и мы верим в наши ВСУ, мы понимаем, что происходит на фронте. Я хочу заметить, что перед заседанием СНБО состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. Мы благодарны всем, кто на Харьковском, Луганском направлениях двигается вперед. Благодарны тем, кто защищает Донецкое направление и другие. Мы понимаем, что происходит на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий. Мы считаем, что в ближайшее время будет попытка эскалации со стороны РФ, ведь у них происходит мобилизация", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО заметил, что в России женщины могут активизироваться, ведь у них забирают на войну мужчин.

"Но мы готовы и прогнозируем, что будет происходить и понимаем, что в ближайшее время ожидает РФ. Я уверен, что женщины России скажут свое слово. Такое движение уже происходит на Кавказе — женщины понимают, что они остаются сами и они могут быть в авангарде всех процессов в РФ. Потому что их мужчин отправляют сюда, чтобы их убили", — сказал Данилов.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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