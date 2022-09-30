Данілов спрогнозував у жовтні ескалацію на фронті

Це станеться через те, що в Росії провели мобілізацію та окупанти намагатимуться робити певні кроки, проте ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Про це 30 вересня в етері телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Росія намагатиметься нам завдати максимальної шкоди. Але і ми віримо в наші ЗСУ, ми розуміємо, що відбувається на фронті. Я хочу зауважити, що перед засіданням РНБО відбулось засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ми вдячні всім, хто на Харківському, Луганському напрямках рухається вперед. Вдячні тим, хто боронить Донецький напрямок та інші. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом буде спроба ескалації з боку РФ, адже у них відбувається мобілізація", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що в Росії жінки можуть активізуватись, адже у них забирають на війну чоловіків.

"Але ми готові та прогнозуємо, що відбуватиметься та розуміємо, що найближчим часом очікує на РФ. Я впевнений, що жінки Росії скажуть своє слово. Такий рух вже відбувається на Кавказі - жінки розуміють, що вони залишається самі і вони можуть бути в авангарді всіх процесів у РФ. Бо їх чоловіків відправляють сюди, щоб їх вбили", - сказав Данілов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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