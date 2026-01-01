Какие изменения ждут украинцев с 1 января: цены, зарплаты, пенсии, курс доллара

Эксперты объяснили, чего ожидать украинцам в январе / © ТСН.ua

Реклама

Новый 2026 год принесет украинцам много экономических изменений - приятных и не очень. Начнутся они уже в январе. Что именно изменится для кошелька и продуктовой корзины в первом месяце 2026 года, читайте в новом ежемесячном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

как изменятся в январе зарплаты,

как вырастут пенсии и у кого,

какой будет инфляция и увеличатся или уменьшатся цены на основные продукты питания,

каким будет курс гривны к доллару,

что произойдет с ценами на топливо, стоимость которого входит в стоимость любого товара или услуги.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, финансовый аналитик член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин и эксперт по вопросам энергетики и топливного рынка Геннадий Рябцев.

Реклама

Зарплаты: затягиваем пояса

Средняя зарплата в январе будет меньше, чем в декабре, видят эксперты. Не будет 13-х зарплат, премий, бонусов. Да и деловая активность в первой половине января обычно низкая, а это влияет на заработки тех, кто работает от выработки: продажники, сервис, перевозки.

Если в декабре средние по Украине заработки составят, по оценкам, от 28,5 до 30 тыс. грн (данные Госстатистики будут позже), то в январе будем иметь проседание на 2,5-3 тыс. грн.

«Больше всего потеряют те, кто получает не фиксированную ставку, как бюджетники, а оклад плюс процент в зависимости от итогов работы за месяц, — говорит Олег Пендзин. — Самый простой пример: менеджеры по продажам. В первой половине января у нас, как правило, «мертвый сезон», декабрьское оживление на рынке сменяется спадом. Но январское снижение заработков люди почувствуют только в феврале, когда получат зарплаты за январь. Оценочно они будут такими же, как в ноябре прошлого года, то есть в среднем около 27 тыс. грн. У работников бюджетной сферы (учителя, врачи, работники культуры, чиновники) заработки с января увеличатся, потому что вырастет минимальная зарплата».

Расчет показывает, что, например, у терапевта высшей категории зарплата с января повысится примерно на 2000 грн с учетом всех надбавок и доплат - за категорию, выслугу лет, достигнув 23 грн (без вычета налогов). На руки будет больше на 1540 грн.

Реклама

Андрей Шевчишин более оптимистичен, он считает что, несмотря на "раскачку" в начале года, средние заработки в январе окажутся выше, чем в ноябре, хотя и не дотянут до уровня декабря.

"В январе, по моим расчетам, в среднем по всем отраслям и бюджетной сфере зарплата будет 27750 грн", - уточнил Андрей Шевчишин.

Оба эксперта обратили внимание на свежее заявление премьер-министра Юлии Свириденко о значительном повышении с января заработков учителям.

"В разъяснении Министерства науки и образования сказано, что увеличат зарплаты педагогических и научно-педагогических работников учебных заведений: с 1 января на 30%, с 1 сентября еще на 20%, - детализировал Олег Пендзин. - То есть добавят не только учителям школ, но и преподавателям высших учебных заведений. Пока не известно, от чего будут начислять 30% с января, возможно, от базового оклада, а не от всей зарплаты с надбавками".

Реклама

Пенсии: денег больше, но зарабатывать их надо дольше или будет "малая индексация"

Для тех, кто готовится выйти на пенсию, новость неутешительная: с 1 января в очередной раз повысят на год, до 33 лет, минимальный страховой стаж, то есть стаж, с которого уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд (ПФ). Его нужно наработать тем, кто желает получать пенсию по достижению пенсионного возраста - 60 лет.

В январе должна начаться так называемая «малая индексация» пенсий, связанная с размораживанием социальных стандартов, которые не менялись с 1 января 2024 года (большую индексацию ожидаем с 1 марта — Авт.). В частности, повысится прожиточный минимум (ПМ) для нетрудоспособных, который равен минимальной пенсии. Те, кто получает минимум, будут иметь дополнительно 234 грн, а сама пенсия достигнет 2595 грн. В 10 раз больше — на 2340 грн — будет рост максимальной пенсии, которая, напомним, ограничена десятью минимальными пенсиями (речь идет о трудовых пенсиях, а не о специальных выплатах, например, судьям — Авт.).

Также вырастут надбавки за сверхнормативный стаж: с 1 января за 1 год стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин будут доплачивать 25 грн 95 коп., это за каждый год на 2 грн 34 коп. больше, чем в 2025 году.

Учитывая, что к ПМ привязаны и другие надбавки, например, за почетные звания "заслуженный" (их 37, от артиста до юриста) и "народный" (народный артист, художник, архитектор, учитель), эти надбавки также станут больше. Но не намного: "заслуженные" пенсионеры получат больше на 58,5 грн, "народные" - больше на 84 грн. Еще одной категории: пенсионерам-орденоносцам также повысят надбавку за награды. За один орден будут платить больше на 53 грн или почти 597 грн.

Реклама

Напомним, что в январе продолжат действовать две постоянные нормы. Первая - получат право на повышение пенсий лица, которым исполнится 65, 70, 75 и 80 и более лет. Неработающие 65-летние пенсионеры при наличии у мужчин 35-летнего страхового стажа, у женщин 30-летнего стажа, по закону имеют право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В декабре это было 3200 грн пенсии, в январе - 3458,8 грн, потому что минимальная зарплата увеличится на 647 грн. (40% от 647 грн = 258,8 грн) Если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет.

Вторая постоянно действующая норма: тем, кому в январе исполнится 70 лет и больше, назначат надбавки к пенсии независимо от ее размера со дня, следующего после дня рождения. Это плюс 300 грн тем, кому 70-74 года, 450 грн тем, кому 75-79 лет и 570 грн 80-летним и старшим.

Обе надбавки добавляются автоматически, никуда обращаться не нужно.

Инфляция: акцизы и "генераторная наценка"

Прогнозы экспертов относительно роста цен разошлись.

Реклама

Олег Пендзин считает, что инфляция в январе будет незначительной, около 0,5%. Главная причина - снижение потребительского спроса, это не позволит торговле быстро повысить цены на продовольственную корзину.

«Прежде всего не подорожают товары недлительного хранения: молоко и молочные продукты, свежее мясо, живая рыба, тепличные импортные овощи (огурцы, помидоры, перец, потому что цены на них слишком высоки) и цитрусовые, возможно, куриные яйца, — перечислил Олег Пендзин. — Продолжится рост цен на хлеб, овощи, отечественные яблоки, потому что закончилась распродажа урожая фермерами, у которых нет хранилищ с обогревом. Цена лекарств повысится в январе на уровень инфляции, то есть незначительно. Если учесть, что вклад продовольственной корзины в инфляцию составляет примерно 45%, то в январе рост цен в абсолютном измерении будет меньше, чем обычно».

Андрей Шевчишин, наоборот, прогнозирует, что инфляция ускорится и может дойти до 1,5% в месяц. Основным ее драйвером станет рост зарплат и пенсий, потому что с 1 января станут выше минимальные зарплата и пенсия и привязанные к ним выплаты. Это увеличение должностных окладов бюджетников по тарифной сетке, различные надбавки и доплаты пенсионерам и лицам с инвалидностью.

"На среднюю в январе инфляцию также повлияет ежегодное повышение акцизов на спиртное, топливо, табак, - перечислил Андрей Шевчишин. - Эти факторы перевесят относительную стабильность продовольственной корзины, поэтому инфляция будет заметной, ускорение возможно ближе к концу месяца. Дополнительным фактором роста цен станет "генераторная наценка" - расходы на топливо для генераторов, оценочно плюс 0,1-0,2%".

Реклама

Эксперт добавил, что в январе 2025 года инфляция также была высокой: 1,2%.

Курс доллара: вверх, но незначительно

Несмотря на пессимистические прогнозы, курс доллара в декабре не достиг 43 гривен. Причин, по мнению экспертов, две: действия Нацбанка, который постоянно сдерживал рост курса около 42,5 грн/доллар и решение совета ЕС от 18 декабря о предоставлении Украине необходимой финансовой помощи на 2026 год. Не ожидают они быстрого обесценивания гривны и в январе.

"Считаю, что НБУ будет сдерживать курс евро ниже 50 грн, потому что это проинфляционный фактор, - анализирует Андрей Шевчишин, - В первую неделю января рынок будет преимущественно спокойным и стабильным. Главные изменения произойдут с 8-10 января после роста активности, при этом давление на гривну сохранится. Однако, если представить подготовку к возможным выборам, то маловероятно, что курс будут ослаблять. Итак, январь можем провести в близких к текущим уровням курса или с незначительным в 0,5-1% ослаблением, и то только по доллару в случае коррекции котировок пары евро/доллар".

Олег Пендзин ожидает, что доллар и евро в январе несколько подорожают. В частности, на наличном рынке средний курс продажи доллара на конец месяца повысится до 42,7-42,8 грн/доллар, а курс продажи наличного евро может превысить 50 грн/доллар.

Реклама

Горючее: ездить станет дороже

С ценами на топливо: бензин, дизтопливо, сжиженный автомобильный газ ситуация непростая. Геннадий Рябцев напомнил, что с первого января увеличится акцизный сбор на все виды топлива.

«Акциз на бензин вырастет на 29 евро (до 300,8 евро) за 1000 литров, на дизель — на 38 евро (до 253,8 евро), на автогаз на 25 евро (до 198 евро), — привел цифры эксперт. — Это арифметически поднимет цены в среднем на 1,5–2 грн/л для бензина и ДТ, соответственно до 58–59 и 54–55 грн/л. Сдерживающим фактором может стать снижение цен на нефть, на конец декабря она стоила около 60 долларов за баррель (159 л), это на 4 доллара дешевле, чем в ноябре. Соответственно средние цены на бензин и дизель в январе могут вырасти в пределах 1 грн/л, а то и не измениться. Для автогаза причин для сдерживания цен нет, поэтому его средняя стоимость может достичь 37–38 грн/л, или плюс 1–1,2 грн/л».

Выводы

Январь может стать месяцем стабильности и небольшого улучшения благосостояния украинцев благодаря росту соцстандартов. Будем надеяться, что прибавки к зарплатам и пенсиям не "съест" ускорение инфляции.