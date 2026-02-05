Командир разведроты откровенно рассказал, закончится ли война и почему воюют россияне

Война в Украине

Львовянин Марьян К. в начале большой войны пошел добровольцем в армию. Сейчас он — командир разведывательной роты с позывным «Дипломат». А до войны работал на Львовской таможне государственным инспектором отдела таможенного оформления.

Марьян К. поделился с ТСН.ua, как попал в Вооруженные силы Украины, почему россияне идут убивать украинцев и о пленных.

«Моя мотивация — личный вклад в победу и научиться новому. Армейского опыта не было, за исключением военной кафедры в университете», — говорит военный.

После мобилизации прошел интенсивную подготовку в учебном центре. Программа чрезвычайно насыщенная. В общем, 100 дней — это срок, за который мобилизованные осваивают военную специальность «разведчик».

«Два месяца мы учились в Великобритании: выживание в любых условиях, засады, наблюдение, разведка боем…», — рассказывает «Дипломат».

Современная разведка, по словам воина, это мощная техника и живой интеллект. Фактически, каждые полгода войны с Россией появляются тактические know-how. Поэтому спутники и дроны даже последнего поколения не будут работать без умного человека.

«Но самое главное в нашей работе — боевой опыт. И без практики ты не получишь сатисфакции. Чувствовать, что твоя работа приносит реальную пользу — это особое удовольствие», — уверяет разведчик.

Военный Марьян К.

За боевым опытом отправили в Покровск

В Донецкой области задачи были разными, в частности наблюдение за беспилотниками и координация работы «Himars», которые дают огонь в случае крайней необходимости, рассказывает «Дипломат».

«Была ситуация, когда на мониторе я увидел мощный штурм со стороны противника. Более сотни оккупантов ночью заходили в лесопосадку. Сразу доложил командованию. Через семь минут по скоплению врага били не только „Хаймарсы“, но и все, что можно. Слаженность у нас на очень высоком уровне», — делится офицер.

«Еще один случай: вражеская группа из 4 человек штурмовала наши позиции. Они успели взять в плен нашего парня. Тогда один из наших пилотов БПЛА настолько филигранно сработал, что четверо кацапов ушли в ад, а наш — освободился».

В плен попадали и воины противника: «Что такое путинский солдат? Это 10 дней подготовки — и на фронт. Не ориентируется в местности. Слабый физически. Умственно ограничен. Эмоции — на уровне животного. И каждый кричит: „Я никого не убивал. Меня заставили. Я не виноват“. Но мы не верили в эти байки», — вспоминает командир роты.

Мотивация большинства — заработать деньги, выплатить кредиты, избежать наказания за уголовное преступление. Среди них было много зеков, которым, по их словам, в тюрьме не давали выбора.

«Самому младшему 19 лет. Сразу расплакался. Дома попался на краже и подписал контракт, чтобы не сесть. А если дать яблоко или дополнительную порцию обеда — были готовы на все…», — говорит «Дипломат».

Многие сдались в плен добровольно — слышали, что у нас лучшие условия. Как раз во время допросов выяснилось, что за первый контракт им платят не более 200 тыс. рублей. Они тратят эти деньги еще в «учебке»: на нормальную форму, еду. Потому что то, что им выдают, — абсолютно ничтожно. А потом командование забирает у них зарплатные карточки и снимает с них средства себе.

Также известно, что раненых у них «перебинтовывают» и отправляют обратно на позиции, где их догонит украинское оружие. А если кто не хочет на передовую — расстреляют свои.

«Были среди них русские, наши с Луганщины, ромы, таджики, даже чеченец, который знал стихи Шевченко и Леси Украинки — его из тюрьмы забрали», — рассказывает «Дипломат».

Еще один интересный экземпляр: бурят, который попался нашим инженерам. Они минировали участок обороны и увидели в поле противника, без оружия. Спросили: «Что здесь делаешь?» А он говорит: «Хочу в плен».

«С его слов, в селе, где он жил, туалет в 100 м от дома. Моются они только зимой — топят снег. Всю жизнь он пас скот и больше ничего не видел. Там не с кем было говорить. Но он хотя бы понял, что такое хорошо, а что зло и выбрал правильный путь», — рассказывает воин.

Марьян К. рассказал о том, как россияне сдаются в плен

Проиграл деньги в карты и из-за долга пошел убивать украинцев

«Самое глубокое дно, что я слышал, почему пошел на войну: проиграл деньги в карты. Чтобы отдать — взял в банке кредит, под залог жилья. Когда банк хотел забрать дом — он решил убивать украинцев. И это в его семье считалось подвигом. „Молодец! Мужик! Держись!“, — говорила его жена. А сама, видимо, ждала, когда придет справка, что такой-то не живой и можно будет получить деньги», — продолжает ротный.

На вопрос о личном отношении к пленным врагам, воин ответил: «Первый импульс — уничтожить. А потом понимаешь, насколько оно ничтожно, что даже противно руки мазать. Но главное: каждый из них — это единица обмена на наших ребят. И этот фактор помогал абстрагироваться. Если метафорически, то я работал с ними, как офис-менеджер с бумагами. Как-то так…»

На вопрос, как же он сам снимал стресс и не боялся, военный объяснил: «Оружие всегда было снято с предохранителя, ведь нас двое „на точке“, а их десять, но под замком. А насчет стресса: сон, душ, пицца. Иногда удавалось добыть… На востоке и юге Украины очень яркое ночное небо… если дроны не летают. Так я себе мечтал, как в мирное время, с бокалом белого наблюдаю за звездами».

Наша армия — это мотивация и слаженность, они берут количеством

По словам военного, нельзя недооценивать противника. «Их сила в количестве. И так, как они тратят своих людей — это роскошная роскошь. Их ноу-хау — штурмы на мотоциклах. Это было смешно в первые разы. Но потом, когда 10 мотоциклов шли на штурм одновременно, операторам БПЛА трудно было попасть. Еще одна их фишка — заходить на территорию ночью, по 2-3 солдата, с интервалом 20-30 мин. с разных направлений и прятаться по подвалам. Как тараканы», — рассказывает офицер.

Но наша армия — это мотивация и слаженность. Нет разницы или это нацгвардия, или ССО, или ГУР. Все работают сплоченно.

«У них, в то же время, никто ничего не понимает. Что, для чего и почему — никто русакам не объясняет. Они — это неограниченный „мясной фонд“, который тупо выполняет приказы старших по званию», — говорит командир роты.

Готовиться к худшему и надеяться на лучшее

Война на современном этапе — это война на истощение украинцев. Врага — много. Оружия у них тоже много. Нам необходима поддержка оружием и жесткие санкции к стране-оккупанту. Тогда будут большие шансы на прекращение войны.

«Поэтому нам надо держать оборону, запастись терпением и понимать: если мы сейчас не удержимся, и они придут — не будет ничего. Кто верит в „русский мир“ — пусть посмотрит на Мариуполь или Донецк. Надо ценить то, что имеем, а не хотеть большего. Слишком много людей полегло, чтобы мы были в относительной безопасности», — делится наш собеседник.

По его мнению, сейчас нам надо тянуть время, чтобы, возможно, получить какой-то выигрышный момент. И каждый разумный человек в таких условиях должен готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.

Подготовила Татьяна Самотий