"Надеялись, что живой, а нашли в окопе": история воина Бадри Лолашвили, который погиб во время обороны Киева

Село на тысячу жителей, которое стало форпостом для Киева и о которое споткнулась «вторая армия мира». В начале полномасштабного вторжения россияне, не сумев прорваться через Ирпень и Бучу, бросили все силы на небольшой Мощун. Село выжигали дотла, но оно устояло.

О героической обороне, удивительном выживании местных и «Ангелах победы» — в специальном репортаже корреспондента ТСН Елены Лускун.

Дневник войны 87-летней Людмилы

Для Людмилы Ломейко это уже вторая война в жизни. В мае ей исполнится 87 лет. Все время, пока вокруг ее дома бушевал ад, она вела дневник в маленьком блокноте, записывая каждый взрыв.

Людмила Ломейко, жительница Мощуна: «24-го в 5 утра бомбили Гостомель… 5 марта мне влетел снаряд в дом. И трассирующие пули летели, и зажигательные бомбы. Если бы не Бог — здесь бы все сгорело адским огнем».

Ее эвакуировали под обстрелами только 13 марта. Но были и те, кто остался в селе до самой деоккупации.

«Выжили молча»: история бабы Лиды

Лидия Заика осталась в селе вместе с двумя собаками. От адских обстрелов пряталась в погребе. Говорит, каждый день была готова к смерти, но больше всего боялась, что дом сгорит.

Лидия Заика, жительница Мощуна: «Есть было что, но страшно. Раз так думаю: хоть убьют, то хоть не голодная буду. Как только начинала у соседа хата гореть — я вытаскивала из колодца воду и лила на свой сарай, аж шифер шкварчал».

Именно баба Лида после деоккупации рассказала правоохранителям о страшных находках в соседских погребах — россияне просто расстреливали гражданских в затылок. Всего в селе нашли 28 тел замученных людей.

Бадри «Пиночет» Лолашвили: последний бой в родном лесу

Старший лейтенант Бадри Лолашвили, командир роты 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, имел бронь от мобилизации как директор столичного предприятия. Однако 10 марта он уже был в Мощуне.

Лариса Лолашвили, мать погибшего героя: «Мы надеялись, что он в больнице или в плену. А потом на 56-й день нашли его здесь, в окопе».

Бадри погиб ориентировочно 12 марта 2022 года. Теперь его мать и брат Павел каждое воскресенье приезжают на место его гибели. Ни одной недели за четыре года они не пропустили.

«Ангелы победы»: мемориал, который растет

По инициативе семьи Лолашвили место гибели Бадри превратилось в мемориальный комплекс. Здесь уже установлены 123 таблички с фотографиями защитников, павших за Киевщину. Окопы, где шли ожесточенные бои, тщательно укрепили и сохранили как реликвию.

Лариса Лолашвили: «Я должна о каждом рассказать. Потому что кто как не я? У жен нет сил, они поднимают детей, родители в отчаянии. Поэтому я должна искать эти имена».

Сейчас мемориал занимает более 5 гектаров леса. Рядом с посеченными соснами, которые постепенно засыхают, стоит побитый осколками старый дуб. Он — живой. Его раны затягиваются, символизируя возрождение самого Мощуна.

Восстановление вопреки всему

Сегодня Мощун — это масштабное строительство. Дома, разрушенные ракетами, восстанавливают по программе «єВідновлення» и с помощью благотворителей. Вадим Жердецкий, местный чиновник, показывает свой новый дом, который возводят на месте сгоревшего.

Однако не все имеют документы на право собственности, как Галина, которая до сих пор вынуждена жить в модульном домике. Но люди верят: если выстояли в марте 22-го, то отстроятся и сейчас. В лес вернулись косули, а к кормушкам на мемориале — птицы.

