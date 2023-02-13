"НАТО готовит план по деоккупации Приднестровья" – Фейгин

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин считает, что Североатлантический альянс готовит план по деоккупации территорий Приднестровья. Так он комментирует недавнюю реакцию НАТО на пролет российских ракет в воздушном пространстве Румынии и Молдовы.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Они конечно не хотят доводить до Третьей мировой войны, потому что действительно пролет ракет над территорией страны НАТО или сопредельной территории, безусловно является и угрозой и вызовом. Я думаю, что они готовят план по деоккупации территории Приднестровья. Если Россия окончательно потеряет Крым и Донбасс, я думаю молниеносно произойдет деоккупация. Поэтому зачем сейчас вводить в игру Молдову, и все, что с ней связано по части всех этих нарушений. Там же и падали ракеты с предыдущих обстрелов Украины. Поэтому я думаю, что там серьезно обсуждается план деоккупации Приднестровья", — заявил Фейгин.

Российский оппозиционер также прокомментировал информацию, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы помогают Сербии готовить нападение на Косово. Так, президент Косово Вьоса Османи заявила о возможности гибридного нападения Сербии с целью захвата косовской территории.

"Я думаю, что никакой "Вагнер" в Сербии ничего не готовит, но общая тема такой эскалации, она связана именно с попыткой окончательно заставить определиться все стороны. В Косово большая проблема никуда не денется, она останется, но она исчезнет, как только Сербия будет принята в ЕС также, как и Косово. Внутри системы европейской безопасности, правил и институтов этот вопрос смягчится. Косовские сербы получат гарантии европейские гарантии об их безопасности и национальном развитии. Поэтому ЧВК "Вагнер", как провокатору этой ситуации в Европе, ей ничего не светит, в Африке – да. Но в Европе такого никто не позволит", — резюмировал Марк Фейгин.

Напомним, Марк Фейгин считает, что Россия не решится на применение ядерного оружия, если Запад передаст Украине современные самолеты.

Российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

10 февраля, во время атаки по Украине, две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве. Российский посол в Кишиневе был вызван в МИД Молдовы.

Однако Министерство обороны Румынии не подтвердило пролет российской ракеты над территорией страны.

В НАТО отказались комментировать информацию, ссылаясь на официальное заявление оборонного ведомства Румынии.

США убеждают, что не видят признаков, указывающих на прямые угрозы военного характера для Румынии и Молдовы.

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