"НАТО готує план з деокупації Придністров'я" – Фейгін

Російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін вважає, що Північноатлантичний альянс готує план з деокупації територій Придністров'я. Саме так він коментує нещодавню реакцію НАТО на проліт російських ракет у повітряному просторі Румунії та Молдови.

Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.ua.

"Вони, звісно, не хочуть доводити до Третьої світової війни, бо справді проліт ракет над територією країни НАТО чи суміжної території, безумовно, є і загрозою та викликом. Я думаю, що вони готують план деокупації території Придністров'я. Якщо Росія остаточно втратить Крим та Донбас, я думаю блискавично відбудеться деокупація. Тому навіщо зараз вводити в гру Молдову, і все, що з нею пов'язане щодо всіх цих порушень. Там також падали ракети з попередніх обстрілів України. Тому я гадаю, що там серйозно обговорюється план деокупації Придністров'я", - заявив Фейгін.

Російський опозиціонер також прокоментував інформацію, що найманці ПВК" Вагнер" нібито допомагають Сербії готувати напад на Косово. Так, президентка Косова Вйоса Османі заявила про можливість гібридного нападу Сербії з метою захоплення косовської території.

"Я думаю, що ніякий Вагнер у Сербії нічого не готує, але загальна тема такої ескалації, вона пов'язана саме зі спробою остаточно змусити визначитись усі сторони. У Косово велика проблема нікуди не подінеться, вона залишиться, але вона зникне, як тільки Сербія буде прийнята до ЄС так само, як і Косово. Усередині системи європейської безпеки, правил та інститутів це питання пом'якшиться. Косівські серби отримають гарантії європейські гарантії щодо їх безпеки та національного розвитку. Тому "Вагнеру" як провокатору цієї ситуації в Європі їй нічого не світить, в Африці – так. Але у Європі такого ніхто не дозволить", - резюмував Марк Фейгін.

Нагадаємо, Марк Фейгін вважає, що Росія не наважиться на застосування ядерної зброї, якщо Захід передасть Україні сучасні літаки.

Російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії

10 лютого, під час атаки по Україні, дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі. Російського посла у Кишиневі викликали до МЗС Молдови.

Однак Міністерство оборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети над територією країни.

В НАТО відмовилися коментувати інформацію, посилаючись на офіційну заяву оборонного відомства Румунії.

США переконують, що не бачить ознак, які вказували б на прямі загрози військового характеру для Румунії й Молдови.

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