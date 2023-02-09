Військовий експерт Жданов вважає, що війна добігає своєї кульмінації

Хід бойових дій хитнеться у сторону України, наголосив він.

Військовий експерт Олег Жданов наголошує, що війна в Україні, яку Російська Федерація розпочала 24 лютого 2022 -го, добігає своєї кульмінації.

Про це Жданов сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ось цей переломний момент на який ми чекали. Я думаю, ми добігаємо до цього кульмінаційного моменту, коли хід бойових дій повинен хитнутися в сторону завершення цього конфлікту на нашу користь", - висловився експерт.

Росія готується до наступу

Британські розвідники пяснюють, що під час війни Росії в Україні погода продовжує відігравати значну роль. Саме тому в середині-кінці березня буде важко проводити масштабні наступальні операції. Плюсова температура, погіршить умови пересування пересіченою місцевістю на Донбасі.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що військове командування Росії ставить нереалістичні терміни та поспішає розпочати наступ для захоплення Донецької області. Армія окупантів не має достатньої бойової потужності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Росія готує новий наступ. Наразі немає жодних ознак, що Кремль прагне до миру з Україною.

Екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес скептично ставиться до того, що новий наступ ворога на Україну буде якимось значним. За його словами, попри те, що росіянам вдалося накопичити масу живої сили, для наступу потрібне обладнання, потрібні ланцюги забезпечення.

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