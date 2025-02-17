Переговоры в Саудовской Аравии: эксперт о последствиях для Украины и задачах Европы

Александр Краев предполагает, что в Саудовской Аравии "будет обоюдная "пристрелка", и больших надежд на эти переговоры пока возлагать не стоит.

На переговорах в Саудовской Аравии вряд ли будет нечто большее, чем просто взаимная разведка.

Такое мнение высказал директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Потому что американцы сами утверждали на уровне Марко Рубио, на уровне администрации, что они четко понимают, что хочет Украина, как и в какие сроки она этого хочет. Но при этом они говорят, что Путин плохо выходил на контакт, его люди хуже выходили на контакт", — рассуждает аналитик.

Краев предполагает, что в Саудовской Аравии "будет обоюдная "пристрелка", взаимное понимание, куда, как можно эти переговоры вести".

На какие уступки готова пойти РФ

"То есть, если мы говорим о российских уступках, где они могут делать эти уступки? Если мы говорим о желании россиян, чтобы кто-то другой пошел на уступки? То есть мы. Как они хотят, чтобы мы пошли на уступки? Там очень много вопросов, которые надо решать в диалоге с россиянами, к сожалению. Надо все-таки с ними говорить, надо этот вопрос видеть, развивать. Поэтому, мне кажется, вот как раз настройка на мир со стороны России, о чем говорит Рубио, она там и будет просматриваться", – отмечает Краев.

Что может сделать Европа для Украины

В качестве примера эксперт привел Великобританию, премьер которой заявил о готовности отправить миротворцев в Украину.

"Относительно того, что может сделать Европа, как всегда, моду нам задали британцы. Они показали, что Европа не просто может сделать, что она должна сделать. Она должна четко заявить, сколько она может дать миротворцам, сколько она может дать оружие, как долго они могут это давать, как долго они могут давать деньги. Ну, то есть, Европа должна четко вписать свою стратегию", – отмечает Краев.

По его словам, пока Трамп "играется в свои стратегии" с россиянами, Европа должна выйти со своим предложением, которое четко покажет администрации президента США, что без Европы и без Украины говорить о каких-то мирных переговорах невозможно.

"Поэтому на самом деле у Европы задание и сложное, и простое одновременно. Им нужно четко поставить свою позицию и показать, как они хотят двигаться дальше", — подытожил эксперт.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправились 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по войне в Украине.

По словам Рубио, ближайшие несколько дней будут определять, серьезно ли Владимир Путин настроен на мир.

Украинская правительственная делегация также начала рабочий визит в Саудовскую Аравию.

Вчера, 16 февраля, стало известно, что президент Владимир Зеленский прибыл в соседние с Саудовской Аравией Объединенные Арабские Эмираты.

Сегодня Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии, потому что ничего о них не знает.

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