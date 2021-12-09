"Президенты начали с самого важного", — Ермак о разговоре Зеленского с Байденом

"Президенты начали с самого важного", — Ермак о разговоре Зеленского с Байденом

Разговор двух глав государств длился полтора часа.

В четверг, 9 декабря, состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Переговоры длились полтора часа.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Это уже стало хорошей традицией, что разговоры президентов Украины и США проходят в очень откровенной, очень прямой атмосфере. Разговор длился практически полтора часа. Президенты начали с самого важного. Президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом Путиным", — сказал Ермак.

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Напомним, 7 декабря, состоялись двухчасовые переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые большие переговоры Байдена с Путиным.

Позже в Белом доме сообщили детали видеовстречи двух лидеров стран. В частности, во время онлайн-саммита Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России возле границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-требователей.

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