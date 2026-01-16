Погиб, держа оборону Бахмута: в Ровно попрощались с выдающимся археологом Алексеем Войтюком

Алексей Войтюк / © ТСН

Его называли одним из лучших реставраторов Украины. Он мечтал о новом видении украинской археологии и полном отказе от советских подходов. Однако в начале полномасштабного вторжения Алексей Войтюк отложил инструменты исследователя и взял в руки пулемет. С 2023 года он считался пропавшим без вести, и только теперь, после ДНК-экспертизы, громада смогла провести героя в последний путь.

Больше о потере мирового масштаба — в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Возвращение через два года неизвестности

На коленях, склонив головы, Ровно прощается с Алексеем Войтюком. Он погиб, держа оборону Бахмута, еще в 2023 году. Тогда ученому было всего 38. Все это время семья и коллеги жили надеждой, пока не поступило подтверждение от экспертов.

Коллеги говорят: страна потеряла не просто военного, а одного из самых талантливых реставраторов и опытного археолога, который имел за плечами уникальные открытия.

Рука, что касалась вечности

В Ровенском краеведческом музее едва ли не к каждому экспонату в зале Древней Руси прикасалась рука Алексея. Он мастерски реставрировал керамику и металл, даруя артефактам вторую жизнь. Немало находок он обнаружил лично.

Проекты Алексея Войтюка:

Могильник медного века. Алексей нашел захоронение, которое позволило утверждать, что поселения в регионе существовали как минимум на тысячу лет раньше, чем считалось до того.

Усыпальница князей Чарторыйских. Во время раскопок в Благовещенском костеле, который в советское время превратили в свалку, Алексей обнаружил останки знатного рода. В частности, вероятно, самого князя Юрия. Именно род Чарторыйских в свое время финансировал написание Пересопницкого Евангелия, на котором сейчас присягают президенты Украины.

Борьба с контрабандой. Алексей привлекался как эксперт СБУ для оценки перехваченных древностей — от наконечников копий железного века до редких украшений.

Ольга Морозова, заместитель директора музея: «Реставраторов в Украине сегодня очень мало. Фактически со всей страны к нему были обращения. Он мог, он горел этим, но не случилось».

От «лодки викингов» до пулемета

Алексей не только копал землю — он воссоздавал историю. Вместе с клубом исторической реконструкции «Оствица» он мастерил точную копию дракара — лодки викингов — по древним технологиям. Проводил детские лагеря и мечтал о реформе науки.

Юрий Ойцюсь, руководитель клуба «Оствица»: «Он хотел археологию не советского типа. Наша наука никак не выйдет из этого замкнутого круга, а Алексей видел путь. Мы уже должны были это строить вместе».

Несмотря на перенесенное онкологическое заболевание и сложную операцию, в 2022 году Алексей ушел на фронт добровольцем. Стал пулеметчиком в теробороне. Даже из окопов он продолжал дистанционно проводить занятия для своих учеников из Малой академии наук.

Невосполнимая утрата

Коллеги-ученые в отчаянии: археология — слишком узкая отрасль, где специалисты такого уровня готовятся десятилетиями.

«Сейчас должен быть кто-то, кто будет учить наших детей становиться следующими археологами. К сожалению, не знаю, кто это теперь будет делать», — говорит Юрий Ойцюсь.

У Алексея Войтюка осталась жена, дочь, мать и брат. Его имя навсегда вписано в историю Украины — и как исследователя, который спасал прошлое, и как воина, который защищал будущее.

