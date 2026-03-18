В Украине можно получить 2 миллиона гривен на покупку жилья: кто претендует

В Украине будут выделять деньги на покупку жилья / © iStock

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала, что внутренние переселенцы в Украине могут получить сертификат в размере 2 миллиона гривен для приобретения жилья.

Об этом она сказала в эфире ТСН.

Валерия Коваль отметила, что такая помощь может стимулировать украинцев возвращаться из-за границы.

«Государство реализовало возможность получить сертификат на 2 миллиона гривен для покупки жилья или погашения ипотеки. Там есть разные варианты получения. Этот сервис уже работает, то есть заявления уже подаются. Он довольно популярен, у нас уже 33 тысячи заявлений поданных», — пояснила чиновница.

Валерия Коваль добавила, что средства будут бронировать для людей.

«И следующий как раз этап — это бронирование средств, потому что очевидно, что эти 2 миллиона гривен украинцы будут тратить в течение какого-то периода времени. Условно, есть украинец, который уже готов покупать жилье, есть кто еще думает или подбирает, поэтому для того, чтобы было растянуто во времени расходования средств, введено и бронирование этих средств для того, чтобы в момент, когда ты уже придешь к нотариусу, будешь оформлять имущество, у тебя эти средства были. Вот как раз это следующий этап нашей реализации, который мы будем делать», — сказала она.

Ранее ТСН сообщала, что с конца февраля 2026 года в Украине стартует реальное финансирование программы жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий (УБД) или инвалидность вследствие войны. Однако путь к собственному дому для тысяч защитников превратился в очередной «круг ада» из-за технических сбоев в реестре и бюрократии.