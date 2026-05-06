Воины ВСУ откровенно рассказали об уникальной пушке и хватает ли им снарядов: видео

САУ "Цезарь" / © commons.wikimedia.org

Реклама

Французская помощь и дальше бьет по врагу. ТСН увидела одну из самых мощных пушек фронта — это так называемый «Цезарь-8». Он имеет чрезвычайно высокую проходимость, впечатляющую силу и, как настаивают наши воины-десантники, большой запас снарядов. Но воевать приходится среди ударов авиабомб и постоянной угрозы FPV-дронов.

Материал Натальи Нагорной был снят еще до наступления объявленного Украиной перемирия.

Как артиллерия воюет на фронте

Добраться до артиллеристов 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады было крайне сложно. Пушка надежно спрятана, а путь к ней пролегает по дорогам, где нет связи. Детекторы постоянно сигнализируют об угрозе дронов-камикадзе, а от прилетов авиабомб (КАБов) падают столбы.

Реклама

В пустых избитых селах сквозь битый кирпич прорастают тюльпаны, а дорогу ремонтируют люди в бронежилетах и касках. Ровная дорога здесь — единственный шанс на спасение, когда надо ехать особенно быстро.

Командир батареи «Цезарей» Радик рассказывает о своих установках с большой гордостью. 27-летний комбат до полномасштабного вторжения работал в гольф-клубе в Чехии, где сейчас живет его семья, но вернулся защищать Украину.

Радик, командир батареи: «У нас такие махины, что интересно. Всегда на первом уровне и нормальные снаряды дают — однажды, когда были штурмы, то я из одной пушки выстрелял за день сто плюс снарядов».

Горячие утра и охота на БПЛА

Командир «Цезаря» Константин отмечает, что даже утро с 20-ю прилетами КАБов для них — «легкая прогулка». Бойцы говорят, что когда утром удается пострелять, день идет «гладко».

Реклама

Константин, командир пушки: «У каждого есть такая цель, которую он хотел бы уничтожать. Моя — это пункты БПЛА противника, потому что сейчас это очень серьезное оружие что у них, что у нас».

На подготовку к выстрелу этой восьмиколесной установке нужно всего две минуты. Наводчик Дмитрий называет установку меткой и «безотказной».

Дмитрий, наводчик: «Машина безотказная, сама говорит, что это француженка, а француженки они немножко озорные, но ничего, машинка знает свою работу».

Во время работы экипаж не забывает о безопасности: два человека постоянно следят за небом.

Реклама

«Это угроза с неба — FPV, „Молнии“, „Ланцеты“, „Герберы“, „Шахеды“. Слушаю, смотрим небо, все слышно», — говорят бойцы.

Несмотря на ежедневные «дуэли» с авиабомбами и дронами, десантники возвращаются с работы довольными. А один из них уже собирается в отпуск с особой миссией — жениться.

Десантник-артиллерист: «Хочу очень жениться и передаю привет своей „ведьмочке“. Летом, надеюсь, свадьба».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РЕЖИМ ТИШИНЫ РАЗОРВАН: Россия НАРУШИЛА перемирие СРАЗУ Ж! Запорожье в ЖАЛОБЕ | ТСН 7:00 6 МАЯ

Реклама

Новости партнеров