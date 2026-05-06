© Associated Press

Реклама

Украинская крылатая ракета FP-5 Фламинго стала поводом для дискуссий об эффективности прорыва российской ПВО после удара по заводу в Чебоксарах. По данным анализа, из шести запущенных ракет до цели могла долететь одна, что формально соответствует около 16% эффективности.

Об этом пишет Defense Express.

Насколько эффективны ракеты «Фламинго»

В материале отмечается, что при ударе по предприятию АО «ВНИИР-Прогресс» из шести FP-5 «Фламинго» до цели дошла одна ракета. На первый взгляд это может показаться низким показателем, однако эксперты отмечают: оценивать эффективность необходимо через призму аналогичных боевых условий.

Реклама

Для сравнения можно рассмотреть применение российских крылатых ракет Х-101, «Калибр» и Р-500 в течение марта-апреля: из 173 запущенных ракет было сбито 162, что соответствует примерно 6,4% прорыва украинского ПВО. В более сложные зимние месяцы этот показатель достигал около 25% прорыва из-за нагрузки на систему обороны.

«То есть, эффективность прорыва истощенной украинской ПВО крылатыми ракетами составляла тогда 25%. Возвращаясь к запущенным в ночь на 5 мая шести FP-5 Фламинго, то 25% из них — это 1,5 ракеты», — пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что крылатые ракеты не летят прямолинейно — маршруты их прокладываются с учетом рельефа и зон ПВО, что влияет на статистику поражения.

Также нет статистики прорыва крылатыми ракетами высокоразвитой эшелонированной системы ПВО, как наземной, так и воздушной, особенно при необходимости преодолеть более 1000 км над вражеской территорией. В конце концов, даже американские Tomahawk использовались против противников, которые не имели таких возможностей как РФ и значительно меньшую глубину территории», — пояснили в издании.

Реклама

Отдельно подчеркивается, что оценка эффективности крылатых ракет против столь плотной системы ПВО, как в РФ, не имеет полноценных исторических аналогов. Даже опыт применения американских Tomahawk не отражает подобного уровня насыщенности обороны и глубины территории противника.

Удары ракетами «Фламинго» по РФ — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство в рамках операции Deep Strike нанесло удары крылатыми ракетами F-5 «Фламинго» по объектам российского ВПК. В частности, поражен стратегический завод в Чебоксарах. Ракеты преодолели более 1500 км и поразили предприятие, производившее электронику и навигационные компоненты для флота, авиации, ракет и бронетехники РФ. Зеленский назвал такие удары «дальнобойными санкциями» в ответ на агрессию и подчеркнул, что Украина продолжит оказывать давление на военную инфраструктуру врага.

Удар FP-5 «Фламинго» по заводу в Чебоксарах может иметь более широкие последствия, чем просто поражение одного предприятия. По оценкам экспертов, это объект, связанный с производством ключевых электронных и навигационных компонентов для российских ракет и дронов. Поэтому даже частичное выведение его из строя потенциально создает риски для всей системы дальнобойного вооружения РФ.

Новости партнеров