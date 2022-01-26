"Все готовы, придут, будем бить": что происходит в ожидании врага на самом необычном участке фронта

"Все готовы, придут, будем бить": что происходит в ожидании врага на самом необычном участке фронта

Украинские бойцы не с помощью автомата, а старой киркой отвоевывают у врага родную землю.

Пока все со страхом ожидают, что враг может напасть и захватить украинскую территорию, на фронте украинские военные метр за метром отвоевывают украинскую землю у оккупантов. Пока все в пределах Минских договоренностей.

О том, как это происходит на самом необычном участке фронта – 26 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, на огромной территории расположены декоративные деревья, дорогие фонари. Когда-то здесь жили спортсмены или местные бандиты. Рядом – роскошный дворец, а враг стоит совсем рядом. Еще несколько месяцев назад боевики рыскали почти под забором, но сейчас ситуация изменилась.

Здесь украинские бойцы не с помощью автомата, а старой киркой отвоевывают у врага родную землю.

Конечно, это не наступление, но контролируемая украинским войском площадь государства хоть чуть-чуть, но увеличивается. Задача этого подразделения – таким копанием приблизиться к позициям врага, чтобы его контролировать.

Врага украинские бойцы видят хорошо, но кто он и ради чего воюет, понять не могут. Недавно с той стороны боевики подняли не российский триколор, а красный - Советского союза.

На вопрос что же будут делать, когда начнется полномасштабное вторжение врага, отвечают коротко: "Так а кто готовится? Все готовы, придут, будем бить!"

На фронте украинские военные понемногу отвоевывают украинскую землю у врага

Напомним:

В Совете Федераций РФ призывают поставлять оружие в "ДНР" и "ЛНР". Мол, "республикам" нужно помочь. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

А депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

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