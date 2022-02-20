Вывезенные из ОРДЛО в Россию возвращаются домой — Резников

Якобы массовый вывоз граждан Украины из ОРДЛО в Россию министр обороны назвал фарсом.

Вывезенные в Россию жители оккупированного Донбасса самостоятельно возвращаются домой, поскольку их там "никто не кормит и не расселяет".

Об этом 20 февраля в прямом включении ТСН.Тиждень рассказал министр обороны Алексей Резников.

Якобы массовый вывоз граждан Украины из ОРДЛО в Россию министр назвал фарсом, ведь террористы вывезли всего несколько тысяч человек. И даже этому небольшому количеству людей в РФ не смогли создать необходимые условия для проживания.

"Несколько тысяч они (боевики. — Ред.) показательно вывезли. Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой. Их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для "Мосфильма" или кто у них там занимается киношками", — отметил Резников.

Министр обороны Алексей Резников ответил на вопросы о российской угрозе

Напомним, 18 февраля боевики устроили 53 обстрела на Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов. В тот же день внезапно главари боевиков заявили о принудительном вывозе жителей ОРДЛО в Россию.

Ранее сообщалось, что принудительно вывезенным в Россию жителям Донбасса не хватает мест в отелях.

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