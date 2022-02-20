Вивезені з ОРДЛО до Росії повертаються додому — Резніков

Нібито масове вивезення громадян України з ОРДЛО до Росії міністр оборони назвав фарсом.

Вивезені до Росії мешканці окупованого Донбасу самостійно повертаються додому, оскільки їх там "ніхто не годує і не розселяє".

Про це 20 лютого у прямому включенні ТСН.Тиждень розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Нібито масове вивезення громадян України з ОРДЛО до Росії міністр назвав фарсом, адже терористи вивезли лише декілька тисяч осіб. І навіть цій невеликій кількості людей у РФ не змогли створити необхідні умови для проживання.

"Декілька тисяч вони (бойовики. — Ред.) показово вивезли. Зараз наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому. Їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для "Мосфільму" чи хто у них там займається кіношками", — зазначив Резніков.

Міністр оборони Олексій Резніков відповів на питання про російську загрозу

Нагадаємо, 18 лютого бойовики влаштували 53 обстріли на Донбасі. Під удари потрапили 30 населених пунктів. Того ж дня раптово ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів ОРДЛО до Росії.

Раніше повідомлялося, що примусово вивезеним до Росії мешканцям Донбасу не вистачає місць у готелях.

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