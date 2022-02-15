Заявление Минобороны РФ об отводе войск: что думают в НАТО и ЕС

В Брюсселе не спешат радоваться российским заявлениям.
Украинский военный атташе отправился в Беларусь: о взаимной инспекции военных маневров вчера удалось договориться на уровне министерств обороны двух стран. Киев уже давно пытался получить от России объяснение относительно военных учениям, впрочем она ничего так и не объяснила. Поэтому эту тему сегодня поднимают на заседании ОБСЕ.
Как сообщается 15 февраля в сюжете ТСН.16:45, уже завтра НАТО соберется на заседание министров обороны для обсуждения ситуации, куда пригласили и главу украинского Минобороны Алексея Резникова. Но уже сегодня из Североатлантического альянса раздаются реакции на сегодняшнее решение России отвести войска.
Так, в Брюсселе не спешат радоваться российским заявлениям об отводе части войск от украинских границ. Потому что этого недостаточно — заявил сегодня генсек НАТО.
Столтенберг вспомнил, как весной российские солдаты, убравшись от рубежей Украины, оставили на местах тяжелую технику. А значит, достаточно нескольких дней, чтобы вернуться назад – объяснил генсек. Так что о деэскалации говорить рано.
"Пока мы не видим никакого признака сокращения российского военного присутствия на украинских границах. Мы и дальше пристально следим за тем, что делает Россия. А заявления о готовности продолжать диалог дают основания для осторожного оптимизма. Поэтому будем смотреть, как развивается ситуация и как это связано с реальной деэскалацией", — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Реальной деэскалации точно не поспособствует признание Россией так называемой "независимости" оккупированного Донбасса. Если Владимир Путин сделает то, о чем сегодня его попросила Госдума ( признание "ДНР" и "ЛНР" – Ред.), – это будет грубое нарушение суверенитета Украины, сказал генсек. И это подорвет усилия по политическому разрешению конфликта, что станет для Запада сигналом о подлинном снижении напряжения – объяснил и британский премьер.
"Это означает отвод батальонных тактических групп от потенциальной зоны конфликта. И это точно не строительство полевых госпиталей на границе с Беларусью, между Беларусью и Украиной, а ощущение, что все это сокращается, уменьшается, что угроза прошла, а вместо этого — начинаются переговоры", – подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Готовность к переговорам декларируют в Кремле, но де-факто возможность говорить россияне отчасти игнорируют. Сегодня они отказались от участия в широких консультациях в рамках ОБСЕ, созванном по украинской инициативе. Дипломаты, прежде всего – из Украины и стран Балтии – хотели услышать объяснения, что делают российские войска вдоль украинских границ и почему их так необычно много.
Напомним:
Президент России Владимир Путин связал обращение Госдумы о признании "ЛДНР" с частичным отводом войск от границы Украины.
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Автор: Зоряна Степаненко