- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 3370
- Время на прочтение
- 1 мин
34-летнюю дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в гостиничном номере в новогоднюю ночь
Дочь звезды Голливуда нашли мертвой в одном из отелей Сан-Франциско.
Дочь американского актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в гостиничном номере в новогоднюю ночь.
Печальную новость сообщает издание TMZ. Отмечается, что 1 января почти в три часа ночи в один из отелей Сан-Франциско вызвали пожарную службу с просьбой о неотложной медицинской помощи для одной из гостей. На место происшествия прибыли и медики, которые после оценки состояния констатировали смерть женщины.
Умершей оказалась 34-летняя дочь актера Томми Ли Джонса Виктория. На данный момент причины смерти женщины остаются неизвестными. Официальные представители также не дают пространных комментариев. Сейчас правоохранители ведут расследование дела.
Отметим, Виктория — дочь Томми Ли Джонса, которая родилась в браке с Кимберли Клафли. Еще в юном возрасте она пыталась идти по стопам звездного отца и снялась в нескольких картинах, среди которых "Люди в черном 2" и "Три могилы".
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о звездных потерях 2025 года. Предлагаем вспомнить, кто из мировых и украинских знаменитостей в прошлом году ушел из жизни.