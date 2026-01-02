34-летнюю дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в гостиничном номере в новогоднюю ночь

Томми Ли Джонс с дочерью Викторией / © Getty Images

Дочь американского актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в гостиничном номере в новогоднюю ночь.

Печальную новость сообщает издание TMZ. Отмечается, что 1 января почти в три часа ночи в один из отелей Сан-Франциско вызвали пожарную службу с просьбой о неотложной медицинской помощи для одной из гостей. На место происшествия прибыли и медики, которые после оценки состояния констатировали смерть женщины.

Умершей оказалась 34-летняя дочь актера Томми Ли Джонса Виктория. На данный момент причины смерти женщины остаются неизвестными. Официальные представители также не дают пространных комментариев. Сейчас правоохранители ведут расследование дела.

Отметим, Виктория — дочь Томми Ли Джонса, которая родилась в браке с Кимберли Клафли. Еще в юном возрасте она пыталась идти по стопам звездного отца и снялась в нескольких картинах, среди которых "Люди в черном 2" и "Три могилы".

