34-річну доньку актора Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готельному номері в новорічну ніч
Доньку зірки Голлівуду знайшли мертвою в одному з готелів Сан-Франциско.
Доньку американського актора Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готельному номері в новорічну ніч.
Сумну новину повідомляє видання TMZ. Зазначається, що 1 січня, майже о третій годині ночі, до одного з готелів Сан-Франциско викликали пожежу з службу з проханням про невідкладну медичну допомогу. На місце події прибули й медики, які після оцінки стану здоров'я констатували смерть жінки.
Померлою виявилась 34-річна донька актора Томмі Лі Джонса Вікторія. Наразі причини смерті жінки лишаються невідомі. Офіційні представники також не дають розлогих коментарів. Наразі правоохоронці ведуть розслідування справи.
Зазначимо, Вікторія – донька Томмі Лі Джонса, яка народилась у шлюбі з Кімберлі Клафлі. Ще в юному віці вона намагалась йти стопами зіркового батька та знялась у декількох картинах, серед яких "Люди в чорному 2" та "Три могили".
