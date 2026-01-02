ТСН у соціальних мережах

275
1 хв

36-річна відома українська акторка через рік після пологів оголосила про третю вагітність

Артистка вже прокоментувала майбутнє поповнення в родині.

Валерія Сулима
Анна Сагайдачна

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Відома українська акторка Анна Сагайдачна оголосила про третю вагітність.

Понад рік тому артистка стала мамою вдруге. А нині ж виявилося, що знаменитість знову вагітна. Радісною новиною 36-річна Анна Сагайдачна поділилась в Instagram. Акторка опублікувала відео, де позує на тлі новорічної ялинки. Артистка продемонструвала іграшку у вигляді дитячого візочка, а також позитивний тест на вагітність.

Анна Сагайдачна вже й прокоментувала майбутнє поповнення в родині. Артистка зізналась, що їй знадобиться чимало сил, аби давати раду вже трьом дітям.

Анна Сагайдачна повідомила про третю вагітність / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна повідомила про третю вагітність / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Не знаю, де взяти стільки сил, але вірю в силу Всесвіту, Космосу і в те, що вони звідкись візьмуться. На наступний рік не буду вже вішати візочок на ялинку, якийсь він магічний, їй-Богу. Тому всім, хто мріє і дуже чекає, обов'язково треба придбати. Працює, як карта бажань. Всіх вітаю з Новим 2026 роком", - звернулась до підписників знаменитість.

Зазначимо, Анна Сагайдачна вже виховує двох дітей. У шлюбі з першим чоловіком знаменитість народила сина Тимура. Під час стосунків із другим обранцем, якого акторка поки що приховує, на світ з'явилась донька Міра. У грудні знаменитість відсвяткувала рочок донечки.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про зірковий бебі-бум 2025. Пропонуємо пригадати, у родинах яких зірок торік народились діти.

275
