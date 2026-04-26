Билык рассказала, как с родителями пережила аварию на ЧАЭС в 16 лет и тяжелую потерю: "Над нами смеялись"

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля поделилась личными воспоминаниями о дне трагедии, который навсегда запечатлелся в ее памяти.

Тогда артистке было всего 16 лет, и она жила в Киеве. По словам Билык, все происходило тревожно и непонятно: мама спешно закрывала занавески, а отец пытался успокоить семью, мол, «облако радиации обойдет». Сама же Ирина, глядя в окно, не до конца осознавала масштаб катастрофы и не верила, что «невидимая» угроза может быть настолько страшной.

Впоследствии родители приняли решение вывезти ее вместе с братом из города — уже на следующий день после аварии они поехали к родственникам в Херсон. Артистка вспоминает, что тогда над ними даже смеялись, мол, «убежали», однако сейчас она понимает: это был единственный способ уберечь детей.

«С нас даже смеялись, что мы „сбежали“. Но родители просто делали все возможное, чтобы мы жили. И за это я бесконечно им благодарна. Сегодня — день памяти о Чернобыле. День боли, потерь и благодарности. Всем, кто спасал людей в то страшное время. Всем героям, которые ценой собственной жизни защищали других. Мы помним. И будем помнить. Всегда», — написала звезда.

Особенно болезненной для семьи стала история дяди певицы, который работал на ЧАЭС. После аварии он испытал тяжелые последствия для здоровья и впоследствии умер. Тогда, признается Билык, она впервые осознала, что Чернобыль — «это не только о взрыве, а о жизнях, которые он забрал потом». Сегодня певица призывает помнить о тех событиях как о дне глубокой боли и благодарности всем, кто ценой собственной жизни спасал других.

Напомним, в ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который привел к масштабному пожару и выбросу радиоактивных веществ. По разным оценкам, сила этого выброса значительно превышала последствия атомного удара по Хиросиме. Жителей Припяти начали эвакуировать лишь более чем через сутки после трагедии, а информация об опасности поступала с существенным опозданием. В результате радиоактивное облако распространилось далеко за пределы Украины, задев значительную часть Европы.