Дмитрий Коляденко неожиданно обратился к экс-избраннице Билык и показал ее милое фото

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко публично обратился к певице Ирине Билык.

Сегодня, 6 апреля, народная артистка Украины празднует день рождения. В этом году Ирине Билык исполнилось 56 лет. По случаю праздника одним из первых ее поздравил бывший бойфренд Коляденко. В своем Instagram он посвятил имениннице пост и показал ее милое фото. А в публикации Дмитрий обратился к Ирине с искренними пожеланиями.

«С Днем рождения! Поздравляю! Мира, счастья, радости, любви желаю!» — восхитил шоумен.

Стоит отметить, что в прошлом между Дмитрием Коляденко и Ириной Билык были романтические отношения, которые длились с 2001 по 2006 год. Их союз неоднократно сопровождался эмоциональными взлетами и падениями, однако после разрыва им удалось сохранить дружеское общение.

Впрочем, сейчас шоумен не скрывает, что до сих пор относится к артистке с особой теплотой, называя ее важной частью своей жизни и «приятной ностальгией», которая оставила после себя светлые воспоминания.

Напомним, недавно певец Михаил Грицкан после празднования 60-летия неожиданно признался, что его возраст ненастоящий. Исполнитель заинтриговал заявлением о фальсификации документов.