Елена Светлицкая на фоне слухов о романе с Цимбалюком удивила, что была с ним в момент ДТП в Киеве

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая

Актриса Елена Светлицкая впервые открыто подтвердила свое присутствие в машине вместе с Тарасом Цимбалюком в ночь инцидента под Киевом и расставила акценты.

В центре обсуждения оказалось не только само событие, но и компания, в которой в тот вечер находился актер. Выяснилось, что рядом с ним был не только друг, но и Елена Светлицкая. Актриса не избежала вопросов и прямо подтвердила: это действительно она на видео, которое распространялось в сети. Звезда отметила, что оставалась рядом в непростой момент. И добавила, что действовала как близкий человек.

«Да, я была рядом. На видео же меня видно. Поддержала его как самая близкая подруга. Делала все, что в моих силах, чтобы стрессовая ситуация была максимально нестрессовой», — рассказала она в комментарии «Тур звездами».

ДТП с Тарасом Цимбалюком в Киеве

При этом Светлицкая сознательно не стала углубляться в обстоятельства инцидента и избежала каких-либо оценок относительно того, что именно произошло и кто все же был за рулем автомобиля. Она четко дала понять: ее позиция — не комментировать детали, которые уже были озвучены официально.

«Нам надо доверять официальным утверждениям. Полиция уже обо всем сказала из своих источников. Тарас также объяснил это в сторис, поэтому я даже не буду комментировать это. Здесь и так все понятно», — подытожила актриса.

В то же время она добавила, что восприняла этот случай как напоминание об ответственности и осторожности — особенно когда речь идет о дороге.

Сам инцидент произошел 13 апреля вблизи киевского ЖК «Варшавский». По словам Цимбалюка, он находился на заднем сиденье в нетрезвом состоянии, а за рулем был его друг. После появления видео с места событий внимание пользователей быстро сместилось на личность девушки рядом с актером, но сначала это были лишь предположения.

Напомним, недавно обнародовали официальные выводы полиции о ДТП с Тарасом Цимбалюком.