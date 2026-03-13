Известная украинская ведущая раскрыла главный секрет своего похудения на 40 килограммов
Знаменитость также честно призналась, боится ли снова набрать вес.
Известная украинская радиоведущая Юлия Карпова раскрыла главный секрет своего похудения.
Знаменитости удалось избавиться от 40 килограмм. На проекте "Наодинці з Гламуром" Карпова раскрыла главный секрет. Ведущая настойчиво советует не доверять советам так называемых "специалистов" из социальных сетей. Юлия Карпова настаивает, что похудение требует здорового подхода. Ведущая советует работать с эндокринологом, а также психиатром или психотерапевтом, если в нем есть потребность. Карпова отметила, что главное — не слушать упреки, что "надо просто меньше есть".
"Когда вы сидите в соцсетях и видите массу вот этих всех советов — их надо выбросить. Нормальное похудение начинается с нормальной работы, где на вас психологически не давят. Начинается с работы с эндокринологом, потом психиатр или психотерапевт, если в этом есть потребность. Кто-то говорит, когда видит налитых, красивых, полных людей, что ты ешь много, попробуй есть на ведро меньше. Но, как правило, это люди, которым надо справиться с психологическим состоянием, справиться с гормонами и внутренними вопросами. Вот это главное", — говорит ведущая Анне Севастьяновой.
Кстати, знаменитость также призналась, не боится ли того, что ее вес вернется. Ведущая отметила, что ей было комфортно в своем прежнем весе. Кроме того, Карповой нравятся пышные формы. Поэтому, она совсем не боится того, что ее килограммы вернутся.
"Я не боюсь набрать. Эти несколько плюс или минус — для меня совсем не проблема. Мне в моем теле комфортно было в плюс 70 килограммов, комфортно в 80 килограммов. Когда в теле не комфортно, тогда уже есть нюанс. Но в целом я не вижу ничего плохого в красивых и налитых людях", — добавила ведущая.
▶️ Полный выпуск "Наодинці з Гламуром" можно посмотреть по этой ссылке: Зізнання зірок на концерті "ДРУГОЇ РІКИ" і що робив ВАКАРЧУК у фанзоні
Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева ошеломила похудением на 27 кило. Хореограф раскрыла, как ей удалось это сделать без жестких диет.