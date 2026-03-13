Известная украинская ведущая раскрыла главный секрет своего похудения на 40 килограммов

Известная украинская радиоведущая Юлия Карпова раскрыла главный секрет своего похудения.

Знаменитости удалось избавиться от 40 килограмм. На проекте "Наодинці з Гламуром" Карпова раскрыла главный секрет. Ведущая настойчиво советует не доверять советам так называемых "специалистов" из социальных сетей. Юлия Карпова настаивает, что похудение требует здорового подхода. Ведущая советует работать с эндокринологом, а также психиатром или психотерапевтом, если в нем есть потребность. Карпова отметила, что главное — не слушать упреки, что "надо просто меньше есть".

"Когда вы сидите в соцсетях и видите массу вот этих всех советов — их надо выбросить. Нормальное похудение начинается с нормальной работы, где на вас психологически не давят. Начинается с работы с эндокринологом, потом психиатр или психотерапевт, если в этом есть потребность. Кто-то говорит, когда видит налитых, красивых, полных людей, что ты ешь много, попробуй есть на ведро меньше. Но, как правило, это люди, которым надо справиться с психологическим состоянием, справиться с гормонами и внутренними вопросами. Вот это главное", — говорит ведущая Анне Севастьяновой.

Кстати, знаменитость также призналась, не боится ли того, что ее вес вернется. Ведущая отметила, что ей было комфортно в своем прежнем весе. Кроме того, Карповой нравятся пышные формы. Поэтому, она совсем не боится того, что ее килограммы вернутся.

"Я не боюсь набрать. Эти несколько плюс или минус — для меня совсем не проблема. Мне в моем теле комфортно было в плюс 70 килограммов, комфортно в 80 килограммов. Когда в теле не комфортно, тогда уже есть нюанс. Но в целом я не вижу ничего плохого в красивых и налитых людях", — добавила ведущая.

